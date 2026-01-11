Radiografía al montaje antimapuche  “Operación Huracán”: La caída del alto mando de la Inteligencia Nacional de Carabineros

Después de 8 años, Justicia confirma montaje policial en caso “Operación Huracán”

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Temuco dictó un veredicto condenatorio contra cinco ex oficiales de Carabineros y un civil por delitos cometidos en 2017, cuando integraban la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de La Araucanía, según consigna el Poder Judicial.

En una resolución unánime (causa rol 199-2024), el tribunal dio por acreditados delitos consumados y reiterados de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

Los condenados son los ex carabineros Gonzalo Alfonso Blu Rodríguez, Patricio Alejandro Marín Lazo, Leonardo Marcelo Osses Sandoval, Marcelo Iván Teuber Muñoz y Manuel Riquelme Mardones, junto al civil Alex Smith Leay, funcionario civil de la UIOE.

Las condenas más graves recayeron sobre Osses Sandoval y Smith Leay, declarados autores de nueve y ocho delitos respectivamente, que incluyen falsificación y obstrucción. El tribunal, sin embargo, absolvió a todos de la acusación de asociación ilícita, argumentando que «la prueba ha resultado insuficiente» para acreditar la existencia de «una organización ilícita autónoma, paralela o ajena a la propia estructura y dirección del área de inteligencia de Carabineros».

La organización Centro de Investigación y Defensa Sur (CID SUR), que ha sido parte acompañante a algunas de las víctimas, publicó en sus redes sociales: “¡Fallo histórico! El Tribunal Oral en lo penal de Temuco comunicó el veredicto condenatorio en contra del Ex General de inteligencia Gonzalo Blu, del Coronel Marcelo Teuber, el Mayor Patricio Marín Lazo, el Capitán Leonardo Osses y el civil CPR Alex Smith, todos de la cúpula de inteligencia de Carabineros de La Araucanía, así como un cabo de Labocar (…) Los delitos: El Tribunal confirmó que se falsificó instrumentos públicos, que se obstaculizó investigaciones y se implantó prueba en juicios en contra de dirigentes Mapuche (…) Este lunes 12 de enero, 8:45 horas continúa la audiencia con alegatos de la defensa y revisión de medidas cautelares para los culpables.

La audiencia de comunicación de sentencia, que será redactada por el magistrado Bascur Pavez, quedó programada para las 10:00 horas del jueves 2 de abril próximo.

Contexto: Ocho años de lucha por la verdad tras la «Operación Huracán»

El llamado «Caso Huracán» se origina en la «Operación Huracán», desplegada en septiembre de 2017. Fue una vasta acción policial y mediática que anunció el desbaratamiento de una presunta red terrorista mapuche, basándose en interceptaciones de mensajes de WhatsApp que probarían planes de ataques incendiarios. Pronto se reveló que las pruebas eran falsas: algunos de los imputados no tenían teléfono móvil o no usaban la aplicación señalada. La investigación posterior descubrió que los chats habían sido fabricados usando softwares denominados «Antorcha» y «Tubicación», supuestamente creados por el condenado Alex Smith Leay, para implantar pruebas digitales falsas en casos contra dirigentes mapuche.

Según el contexto histórico, esta operación no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática de criminalización del pueblo mapuche. Se destacan operaciones previas como «Paciencia» (posterior a la muerte de Alex Lemún en 2002) y «Tauro» (2017), y una fallida «Operación Andes» que pretendía extenderse a Argentina y que fue revelado por CIPER Chile, señalando en febrero del 2018: “CIPER accedió a documentos oficiales de la Unidad de Inteligencia de La Araucanía, cruzó los datos con las declaraciones de los imputados y otros registros, y descubrió que la trama de la “Operación Huracán” esconde una segunda operación: “Andes”. Entre ambas se teje un escenario subversivo mapuche afincado en territorio chileno y argentino. Huracán y Andes se alimentan de la información capturada por las “herramientas” creadas por el “profesor” Smith. Todo ello avalado por el general Gonzalo Blu, director de Inteligencia y por su jefe: el general director Bruno Villalobos”.

Cabe destacar que el caso “Huracán” alcanzó máxima notoriedad tras el asesinato del comunero Camilo Catrillanca en noviembre de 2018, perpetrado por el Comando Jungla de Carabineros, cuyos integrantes ya habían intervenido en operaciones de inteligencia relacionadas. La investigación judicial por estos montajes ha durado más de ocho años, enfrentando múltiples obstáculos procesales y revelando una profunda crisis en los sistemas de inteligencia y justicia.

Testimonios: Voces que exigen justicia y señalan racismo estructural

Tras conocerse el veredicto, los abogados querellantes y las víctimas mapuche expresaron una sensación agridulce: satisfacción por la condena, pero frustración por la absolución en el cargo de asociación ilícita y por la discriminación vivida incluso durante el proceso.

La abogada Karina Riquelme destacó a Radio Kurruf: «hay una sensación de conformidad. Hay que entender que no es fácil hacer una persecución criminal en contra de la policía durante 8 años… Insistir en la persecución aún con este abandono procesal, digamos que no existe ningún medio que costee la posibilidad de que esto siga adelante. No hay defensoría de las víctimas que las proteja o las haya acompañado, sino que ha sido su propio impulso, incluso, después que siguen siendo discriminados… Después de todos estos 8 años.

Según el medio radial, acerca de este último punto que señala la abogada Riquelme, relata la situación sufrida previo al inicio de la audiencia del día de hoy, donde gendarmería negaba el ingreso a la sala del tribunal a las víctimas y sus familiares directos.

«las instituciones públicas, quienes son funcionarios públicos tienen la obligación de conocer quiénes son parte de los pueblos originarios y no discriminarlos por cómo visten, por ejercer su cultura (…) Respecto a lo que sucede al inicio de la audiencia, desgraciadamente se vive un poco lo que es el racismo de la institucionalidad que es transversal y que fue además, bastante violenta. Estamos hablando de niños que estaban tratando de ingresar al tribunal con su vestimenta, y que fueron parados por gendarmería y no se les dejaba entrar a una audiencia en la cual ellos son víctimas y fueron tratados como imputados».

El tribunal, informado de este hecho por la propia abogada, autorizó el ingreso de las personas a la sala. Recién en ese momento se pudo dar inicio a la lectura del veredicto.

Eduardo Painevilo Maldonado, abogado de CID Sur, resaltó el impacto institucional del fallo: «creemos que el veredicto… ha demostrado que en carabineros… existió efectivamente personas que… falsearon información, implantaron pruebas, la llevaron a juicio y eso evidentemente vulneró todo el sistema judicial chileno, pero además el sistema de inteligencia chileno».

La abogada Manuela Royo enfatizó el hito que significa la condena: «Dado que llevamos más de 8 años en este proceso, que por primera vez logramos demostrar con prueba evidente, con una condena, la existencia de montaje en La Araucanía, en el Wallmapu para condenar y criminalizar a dirigentes mapuche».

Desde la perspectiva de las víctimas, el werkén Rodrigo Huenchullan de Temucuicui fue claro: «Quedó claramente demostrado… que en algún momento se reunieron las altas jerarquías de carabineros para preparar un montaje e involucrar al pueblo Mapuche… La implantación de pruebas, fueron todas falsas, claramente quedó demostrado el montaje que se realizó». También lamentó la absolución por asociación ilícita.

Finalmente, el Machi Fidel Tranamil del lof Rofue apuntó a: “Aquí faltaron personas responsables, los verdaderos responsables políticos de estas acciones porque carabineros de alguna manera, los pacos son los que ejecutaron la idea y la acción política que creó en este caso la presidenta Bachelet. A nosotros nos hubiera gustado haber visto ahí a Aleuy, sentado, a los ministerios que fueron de alguna forma responsable, sentados ahí en el estrado y que también tuvieran una condena”.

El machi, según resaltó Radio Kurruf, agregó que no solo ellos como ex-presos políticos mapuche del montaje de la operación Huracán, son las víctimas, sino que también sus familias y el lof al que cada uno pertenece y vivió los allanamientos. La afectación fue a todo un pueblo.

