Radiografía electoral: Más del 70% de venezolanos habilitados para votar en Chile habría optado por candidato de derecha

Voto venezolano en Chile habría sido clave y masivo a favor de Kast

Los comicios presidenciales de 2025 en Chile, que culminaron con la victoria de José Antonio Kast (58,16%) sobre Jeannette Jara (41,84%), confirmaron una tendencia anticipada por estudios específicos: el electorado migrante venezolano, un segmento numéricamente significativo, se inclinó de manera abrumadora por la derecha.

Según datos difundidos por la agencia DW en base a datos oficiales, de los 885.940 extranjeros habilitados para votar, un 77% son de nacionalidad venezolana, lo que representa un bloque potencial de cerca de 682.000 votantes.

Pese a la falta general de estudios sobre las preferencias políticas migrantes, una encuesta previa entregó indicios para develar tendencias.

La encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD), publicada en julio de 2025 por Radio Biobío, ofreció un panorama revelador. En el segmento específico de encuestados venezolanos, un 71% declaró su intención de voto por candidatos de derecha: José Antonio Kast (32%), Evelyn Matthei (30%) y Johannes Kaiser (9%). En contraste, Jeannette Jara solo alcanzaba un 8% de preferencia dentro de este grupo. Además, un dato elocuente fue que Jara concentraba el 43% de las respuestas a la pregunta “¿por quién jamás votaría?” entre los venezolanos consultados, la cifra más alta de rechazo.

Estos datos duros de la UDD, proyectados sobre el padrón, permiten inferir que una gran mayoría de los venezolanos, respaldaron la opción de derecha en las urnas.

La contundente diferencia de 16,32 puntos que obtuvo Kast a nivel nacional encuentra un correlato claro en estas preferencias anticipadas. El voto migrante, venezolano, marcó una tendencia política definida.