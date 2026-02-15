Ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo por tasa de homicidios: Ninguna es de Chile y hay tres de EE.UU.

América concentra 44 de las 50 ciudades más violentas del mundo, según informe 2025. México encabeza con 17 urbes, seguido por Colombia (8), Ecuador (6), Brasil (5), Sudáfrica (5) y Estados Unidos (3). Chile no registra ninguna.

Ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo por tasa de homicidios: Ninguna es de Chile y hay tres de EE.UU.
América acapara 44 de las 50 ciudades más violentas del mundo, según ranking 2025

La organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal presentó este miércoles su informe anual de 2025, que revela un mapa de la violencia letal dominado abrumadoramente por América, continente que aporta 44 de las 50 ciudades con las tasas de homicidios más altas del planeta. Las seis urbes restantes se ubican en África, mientras que Europa, Asia y Oceanía quedan completamente fuera del listado. El ranking, al que tuvo acceso la Agencia EFE, evidencia una concentración regional de la violencia sin precedentes, con Puerto Príncipe (Haití) a la cabeza al registrar 197 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Por países, según el ranking, México encabeza la clasificación con 17 ciudades, lo que representa más del triple que Colombia, el segundo país con mayor presencia en la lista al sumar ocho urbes. Ecuador le sigue de cerca con seis ciudades, todas ubicadas en el top 10 de las más peligrosas, como Babahoyo (puesto 2), Machala (4) y Quevedo (5). Completan el panorama regional Brasil con cinco ciudades, Guatemala con una, Trinidad y Tobago con una y Estados Unidos, que irrumpe en el ranking con tres ciudades: Nueva Orleans (41), Cleveland (43) y Memphis (46). Destaca en el análisis,  la ausencia de alguna ciudad de Chile en el listado, quedando excluido del listado de las 50 urbes más violentas.

El presidente del Consejo, José Antonio Ortega, advirtió en declaraciones a EFE que, pese a los esfuerzos de algunas administraciones, la violencia estructural en la región persiste. En el caso puntual de México, país que aporta 17 ciudades al listado, Ortega señaló que se vive una «gran violencia que no se está resolviendo» y cuestionó la eficacia de las estrategias de seguridad, especialmente en estados como Sinaloa, donde «destaca el crimen a pesar de los miles de soldados» desplegados.

Anexo: Listado completo de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2025

PosiciónCiudadPaís
1Puerto Príncipe (AM)Haití
2Babahoyo (AM)Ecuador
3Mandela BaySudáfrica
4Machala (AM)Ecuador
5Quevedo (AM)Ecuador
6CuliacánMéxico
7Manabí Centro (AM)Ecuador
8Guayaquil (AM)Ecuador
9Ciudad ObregónMéxico
10Esmeraldas (AM)Ecuador
11Manzanillo (AM)México
12Zamora (AM)México
13Colima (AM)México
14AcapulcoMéxico
15Cape TownSudáfrica
16Irapuato AMMéxico
17JuárezMéxico
18Tijuana (AM)México
19DurbanSudáfrica
20PalmiraColombia
21Celaya (AM)México
22BuffaloSudáfrica
23Cuernavaca (AM)México
24Cali (AM)Colombia
25Puerto España (AM)Trinidad y Tobago
26BuenaventuraColombia
27UruapanMéxico
28Cúcuta (AM)Colombia
29Santa Marta (AM)Colombia
30Pereira (AM)Colombia
31JohannesburgSudáfrica
32Fortaleza (AM)Brasil
33Feira de SantanaBrasil
34Cartagena (AM)Colombia
35Guatemala (AM)Guatemala
36Recife (AM)Brasil
37Chilpancingo (AM)México
38MaceióBrasil
39Centro (AM)México
40ChihuahuaMéxico
41New OrleansEstados Unidos
42Barranquilla (AM)Colombia
43ClevelandEstados Unidos
44Salvador (AM)Brasil
45PietermaritzburgSudáfrica
46MemphisEstados Unidos
47HermosilloMéxico
48Porto Velho (AM)Brasil
49Santo DomingoEcuador
50León (AM)México
