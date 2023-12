Raúl Torrealba reconoció que recibía entre siete a ocho sobres con dinero al año mientras era alcalde de Vitacura: «Se puede haber confundido el dinero recibido con el propio»

La Corte de Apelaciones revisará por cuarta vez la medida cautelar de prisión preventiva que hoy cumple el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, tras su formalización por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos.

Cabe recordar que el exedil se encuentra internado en el centro de alta seguridad Capitán Yáber desde el pasado 16 de junio, donde comparte prisión con Francisco Frei Ruiz-Tagle, hermano del expresidente Eduardo Frei. Su defensa ha solicitado en reiteradas ocasiones cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno, lo que ha sido denegado por el juzgado en cada oportunidad.

En esta nueva arremetida, que se zanjará durante la jornada de este jueves, la defensa incluyó una declaración de Torrealba en la que el exmilitante de Renovación Nacional admite que sí recibió sobres con dinero desde Vitadeportes durante su período a cargo de la municipalidad. Sin embargo, el exjefe comunal asegura que no habría utilizado esos recursos con fines particulares.

«En relación con los hechos de la formalización quiero confirmar lo que ya señalé en relación a que jamás me apropié de dineros de la Municipalidad de Vitacura, reconociendo, al igual que lo hice en mi primera declaración, que sí recibí sobres con dineros provenientes de Vitadeportes desde el año 2018 hasta fines del año 2020, los que fueron esporádicos y con montos considerablemente más bajos que los que se indicaron en la audiencia de formalización», declaró Torrealba.

«Esta solicitud la efectué en una oportunidad en mi oficina de la Municipalidad a Antonia Larraín, para que periódicamente y cuando necesitáramos, me entregara dineros desde dicha organización. Luego cada vez que no teníamos dinero yo le pedía que me entregara otro monto», agregó.

Además, el exalcalde de Vitacura señaló que los dineros recibidos por Vitadeportes fueron utilizados en emergencias comunales que surgieron durante la pandemia: «Todo esto partió porque me parecía injusto tener que pagar esos gastos con mi propio dinero», argumentó.

Finalmente, Torrealba detalló que recibió aproximadamente 7 u 8 sobres con dinero al año entre 2018 y 2020, los cuales variaban entre el millón y los dos millones de pesos. También aseguró no tener certeza sobre en qué se utilizaron dichos montos, pero insistió en que no fueron a parar a su propio bolsillo.

«En cuanto a la cantidad de oportunidades y montos que de ese modo se utilizaron, no recuerdo, pero de un modo genérico puedo indicar que deben haber sido unas 7 u 8 veces por año, y de aproximadamente $1.000.000 a $1.200.000 y en solo una oportunidad recuerdo haber recibido algo más, la suma de $2.000.000 aproximadamente», señaló.

«(No tengo) certeza absoluta del detalle en que utilice esos dineros, pero no los utilicé en gastos propios, pero no lo puedo asegurar, pues de alguna forma, en alguna oportunidad, se puede haber confundido el dinero recibido de ese modo con el propio, pero jamás lo solicité ni utilicé con la finalidad de usarlos personalmente”.