Reacciones ante polémica desatada por declaraciones de próximo ministro de educación sobre “libertad de enseñanza”

Marco Antonio Ávila, asumirá el próximo 11 de marzo durante el cambio de mando y expresó hace algunos días al diario La Tercera que: ”la libertad de enseñanza está garantizada y probablemente va a seguir garantizada en la Constitución. Es algo que no es discutible y que hay que defender plenamente. Siempre va a existir el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, pero eso no se contrapone -y me parece una polémica artificial- con el desarrollo de políticas públicas universales”.

La constituyente Janis Meneses publicó en su cuenta de twitter “Desafortunada declaración del futuro ministro. ¿Libertad de enseñanza no se discute? Hoy, la libertad de enseñanza en combinación con otras normas son pilares del modelo educativo neoliberal. Si queremos mejorar la educación pública hay mucho por discutir”.

El Movimiento Unidad Docente (MUD) señaló lo siguiente: “Nosotras y nosotros pusimos la alerta el día de su nombramiento, y varios/as se ofendieron con nuestra postura y aquí está la respuesta”.

Agregó: “Como MUD creemos que debe estar garantizada la libertad de enseñanza. Nosotros apostamos a redefinir el concepto de la libertad de enseñanza y pensar el derecho educativo hacia y para las personas. La declaración del señor Ávila no aporta a una redefinición sino más bien a una continuidad y, más grave aún marca la pauta y condiciona la discusión en el pleno de la convención a menos de 24 hrs dando una entrevista a un medio masivo que no ha escatimado en páginas para desprestigiar el proceso constituyente”.

También indicó el movimiento: “Su libertad de enseñanza no es la «nuestra». La de ellos/as es la triangulación «derecho preferente de los padres» + «apertura de colegios por parte de privados» + «igualdad de trato» (postura neoliberal, continuidad y consolidación del modelo), lo que ha permitido el lucro y debilitado la educación pública; la nuestra es amplitud de proyectos educativos y la posibilidad de los padres o tutores de elegir, pero, evitando que la educación se vuelva un negocio”.

Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Profesores, Eduardo González, conversó con Súbela News sobre los resquemores que generaron las declaraciones de Ávila entre las organizaciones sociales.

“Esa afirmación tan categórica del ministro, atenta incluso contra la soberanía que debe tener la Comisión de Derechos Fundamentales y la misma convención con respecto a discutir todos los aspectos que se consideran relevantes”, expresó González.

“Es legítimo y absolutamente necesario que el concepto de libertad de enseñanza se ponga en discusión, por tanto, discrepamos totalmente con la concepción que está planteando el ministro, en relación a que hay temas que estarían vetados de la deliberación democrática”, sostuvo.

El vicepresidente del gremio de profesores explicó que el movimiento social por la Educación presentó una propuesta por la educación que hoy expondrá en la Comisión de Derechos Fundamentales. “Lo que plantemos ahí es una visión que acepta la idea de la libertad de enseñanza, pero que entiende que debe ser redefinida y reconceptualizada, debe ser entendida en una nueva concepción”.

González agrega que la propuesta “plantea derechamente pasar de la actual concepción de libertad de enseñanza empresarial a una pedagógica y cultural. La libertad de enseñanza tiene que estar en coherencia y al servicio al derecho de la educación”.

“La libertad de enseñanza se debe entender como el respeto que debe tener el Estado a que un privado pueda fundar un establecimiento y en segundo a que una familia pueda optar por esos establecimientos. Eso es muy distinto a que el Estado deba financiar esos establecimientos”, explicó.