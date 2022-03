 Realizaron intervención con cambio de nombres a calles centrales de Antofagasta en conmemoración al Día de la Mujer

El Movimiento Antofagasta Feminista realizó un homenaje a las mujeres que han hecho historia o fueron asesinadas por la violencia, pero que han sido invisibilizadas, a través de la historia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Para esto, el grupo feminista realizó una intervención de algunas calles centrales de Antofagasta, cambiando los nombres por el de esas mujeres, refiere Regionalista.

Intervención en las calles de Antofagasta en homenaje a mujeres asesinadas y mujeres que han hecho historia en nuestra región y país en el marco de la conmemoración del 8M.



Fotografías: Movimiento Antofagasta Feminista #antofagasta #8m #8marzo #DiaInternacionalDeLaMujer pic.twitter.com/1DdkGZHw76 — AM Canal (@AM_Canal) March 8, 2022

Desde la organización destacaron que la manera de poder cambiar esta situación es por medio del feminismo de acción, la organización de mujeres y educación popular, construyendo memorias feministas, promoviendo la deconstrucción en los territorios, la educación no sexista, alianzas con los grupos que sufren opresión y violencia estructural y el interseccionalismo.

“Que no sepamos de ellas, no quiere decir que no existen. Muchas mujeres hicieron historia. Sin embargo, pocas son reconocidas por sus méritos. Por todas aquellas olvidadas en la historia , hoy hacemos un homenaje a la memoria feminista realizando una intervención cambiando los nombres de las calles principales de Antofagasta”, señalaron desde la organización.