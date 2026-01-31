“Reconstruir sin destruir”: Daniel Jadue desmonta falsa dicotomía entre personas y naturaleza en la vivienda según polémica de Iván Poduje

El arquitecto y sociólogo, Daniel Jadue, critica la oposición "personas vs. medio ambiente" en la política de vivienda, calificándola de falsa e ideológica. Advierte que construir en zonas de riesgo, lejos de priorizar a las personas, las pone en peligro y genera un costo mayor a largo plazo.

“Reconstruir sin destruir”: Daniel Jadue desmonta falsa dicotomía entre personas y naturaleza en la vivienda según polémica de Iván Poduje
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

La crítica de Daniel Jadue al modelo de reconstrucción que expone el futuro ministro de la Vivienda, Iván Poduje

En una columna publicada en ElSiglo.CL el arquitecto, sociólogo y exalcalde, Daniel Jadue, criticó con dureza el enfoque que opone el desarrollo habitacional a la protección ambiental, calificándolo de «falso» e «ideológico». El autor, cuya columna aparece en ElSiglo.CL, argumenta que esta oposición «sirve para deslegitimar el conocimiento científico y la planificación territorial, y para reducir la política pública a litigio y músculo administrativo». Frente a esto, propone una política que reconcilie a las personas con su entorno, la cual, aunque más lenta al inicio, resulta «infinitamente más seguro y barato a largo plazo».

Jadue dirigió sus críticas específicamente a declaraciones del futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien habría afirmado con tono de ultimátum: “si ustedes le dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a ir a juicio”. Para el columnista, esta postura no solo plantea una falsa dicotomía, sino que «expone una comprensión mutilada de la relación entre sociedad y naturaleza». Apelando a Karl Marx, Jadue recuerda que la naturaleza es nuestro “cuerpo inorgánico” y advierte: «Todo lo que le hacemos a ese cuerpo inorgánico, nos lo hacemos a nosotros mismos«. Construir en zonas de riesgo, señala, no es priorizar a las personas, sino «ponerlas en peligro hoy y mañana».

El arquitecto enfatiza que, si bien reconstruir es urgente, «la urgencia no autoriza el error». Citando la experiencia chilena y mundial, alerta que levantar barrios en zonas inundables para «cumplir metas» suele terminar en «tragedias recurrentes, reasentamientos forzados y gasto público duplicado». En esta línea, recupera una advertencia de Friedrich Engels: la «victoria» humana sobre la naturaleza se cobra su venganza cuando se ignoran sus leyes. El resultado, sostiene Jadue, «no es bienestar, sino riesgo acumulado. Urbanizar contra el territorio es urbanizar contra la vida».

En su conclusión, publicada en ElSiglo.cl, Jadue insiste en que el problema es conceptual: confundir rapidez con eficacia. Siguiendo a Marx, afirma que la producción social debe respetar el «metabolismo» entre sociedad y naturaleza, y que romperlo produce crisis. «No falló el territorio; falló la decisión«, sentencia. Finalmente, hace un llamado a reconstruir sin destruir, pues «cuando se sacrifica el cuerpo inorgánico en nombre de la prisa, el costo lo paga el cuerpo vivo. Y eso, lejos de ser una política para las personas, es un error garrafal».

Acceder  a continuación a artículo completo de Daniel Jadue en ElSiglo.CL

Reconstruir sin destruir: cuando la vivienda olvida la unidad material del mundo

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Seguel Alfredo

CIPER: mensajes vinculan a Iván Poduje (comando de Kast) con cuentas troll que atacaron a Jara y Matthei

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

"No solo ella debe ir a la cárcel (...) todos sus colaboradores": Recuerdan cuando Ripamonti emplazó a Poduje por vínculos con Reginato

Hace 1 semana
Seguel Alfredo

Gobierno responde a Poduje por críticas al "activismo ambiental": "Basar la implementación de políticas públicas a través de caricaturas no es productivo"

Hace 21 horas
Seguel Alfredo

CIPER Investigation Links Iván Poduje of Kast's Campaign Team to Troll Accounts Attacking Jara and Matthei

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Gira de Jara por regiones revela diagnóstico desde la ciudadanía: Salud, vivienda y seguridad como parte de las urgencias nacionales

Hace 4 meses
Seguel Alfredo

Calls to Hold All Collaborators Accountable: Remembering Ripamonti's Critique of Poduje's Links to Reginato

Hace 1 semana
Seguel Alfredo

“Deshonestidad e inmoralidad tremenda": Las acusaciones por cuentas trolls pro Kast y los vínculos a Fontaine, Góngora y Poduje

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

¿Pagos indebidos? La demanda que tendrá en la palestra pública al futuro ministro Poduje

Hace 2 días
Seguel Alfredo

Daniel Jadue afirma: "Hoy día no hay izquierda" en Chile ni en Europa

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano