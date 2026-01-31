“Reconstruir sin destruir”: Daniel Jadue desmonta falsa dicotomía entre personas y naturaleza en la vivienda según polémica de Iván Poduje

La crítica de Daniel Jadue al modelo de reconstrucción que expone el futuro ministro de la Vivienda, Iván Poduje

En una columna publicada en ElSiglo.CL el arquitecto, sociólogo y exalcalde, Daniel Jadue, criticó con dureza el enfoque que opone el desarrollo habitacional a la protección ambiental, calificándolo de «falso» e «ideológico». El autor, cuya columna aparece en ElSiglo.CL, argumenta que esta oposición «sirve para deslegitimar el conocimiento científico y la planificación territorial, y para reducir la política pública a litigio y músculo administrativo». Frente a esto, propone una política que reconcilie a las personas con su entorno, la cual, aunque más lenta al inicio, resulta «infinitamente más seguro y barato a largo plazo».

Jadue dirigió sus críticas específicamente a declaraciones del futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien habría afirmado con tono de ultimátum: “si ustedes le dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a ir a juicio”. Para el columnista, esta postura no solo plantea una falsa dicotomía, sino que «expone una comprensión mutilada de la relación entre sociedad y naturaleza». Apelando a Karl Marx, Jadue recuerda que la naturaleza es nuestro “cuerpo inorgánico” y advierte: «Todo lo que le hacemos a ese cuerpo inorgánico, nos lo hacemos a nosotros mismos«. Construir en zonas de riesgo, señala, no es priorizar a las personas, sino «ponerlas en peligro hoy y mañana».

El arquitecto enfatiza que, si bien reconstruir es urgente, «la urgencia no autoriza el error». Citando la experiencia chilena y mundial, alerta que levantar barrios en zonas inundables para «cumplir metas» suele terminar en «tragedias recurrentes, reasentamientos forzados y gasto público duplicado». En esta línea, recupera una advertencia de Friedrich Engels: la «victoria» humana sobre la naturaleza se cobra su venganza cuando se ignoran sus leyes. El resultado, sostiene Jadue, «no es bienestar, sino riesgo acumulado. Urbanizar contra el territorio es urbanizar contra la vida».

En su conclusión, publicada en ElSiglo.cl, Jadue insiste en que el problema es conceptual: confundir rapidez con eficacia. Siguiendo a Marx, afirma que la producción social debe respetar el «metabolismo» entre sociedad y naturaleza, y que romperlo produce crisis. «No falló el territorio; falló la decisión«, sentencia. Finalmente, hace un llamado a reconstruir sin destruir, pues «cuando se sacrifica el cuerpo inorgánico en nombre de la prisa, el costo lo paga el cuerpo vivo. Y eso, lejos de ser una política para las personas, es un error garrafal».

