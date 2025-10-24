¿Récord Guinness en Chile? Se viene el intercambio de ropa más grande del mundo a favor de la sostenibilidad

El intercambio de ropa más grande del mundo llega al Centro Cultural La Moneda en Primavera

“Dimos la vuelta al mundo por las montañas de ropa en el desierto; que nos reconozcan hoy por la solución”, declara María José Gómez, fundadora de Ropantic Show, quien lidera la iniciativa. Este evento buscará establecer un titulo inicial de 2000 personas, auditado por la autoridad internacional “Guinness World Records” quien formalizo la postulación previamente.

The Ropantic Show es un emprendimiento de innovación social disruptiva que lleva mas de 14 años promoviendo el intercambio de ropa, por medio de eventos masivos en España y Chile, logrando hacer de este modelo sostenible de consumo un negocio escalable y rentable.

Su filosofía es la colaboración con marcas, gobierno y organizaciones civiles para llevar la moda circular a municipios, tiendas y universidades porque como señalan, el desafío necesita de todos, porque todos nos ponemos ropa día a día y eso deja huella.

Esta edición record es parte del desarrollo de un Programa Nacional de Prevención de Residuos Textiles 2026, impulsado por la misma organización con el respaldo de CORFO, Ministerio del Medio Ambiente entre otros varios organismos.

Una respuesta creativa a la crisis textil:

En Chile, cada persona consume en promedio 32 kilos de textiles al año, generando más de 572 mil toneladas de residuos textiles, apenas reciclados en un 1%. Frente a esta realidad, el evento propone una experiencia inmersiva que combina intercambio gratuito de prendas seleccionadas, talleres de reparación y reciclaje creativo, y charlas con referentes del diseño local, las políticas públicas y las industrias creativas.

La iniciativa busca transformar hábitos de consumo y demostrar que la moda puede ser un espacio de empatía, conexión y comunidad. “Queremos seducir al consumidor con experiencias educativas, dinámicas y estéticamente cuidadas, que permitan reconectar con el valor de las prendas y el trabajo detrás de ellas”, señala Gómez.

Una jornada para repensar, innovar y conectar:

El encuentro en La Moneda no es solo un evento de moda sostenible. Es también una plataforma para repensar colectivamente cómo consumimos y nos relacionamos con el vestir, con propuestas que van desde la creación de una red nacional de intercambio, hasta material audiovisual educativo, capacitaciones en eco-diseño y espacios colaborativos que integran oficios, ciudadanía y creatividad.

