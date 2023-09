Recuerdan la hazaña chilota de la goleta de Ancud que tomó posesión del Estrecho de Magallanes para Chile

La hazaña de la Goleta Ancud

La Goleta Ancud fue la primera nave de guerra, construida en Chiloé y para Chile y zarpó con 23 tripulantes desde el Puerto de Ancud. Tras cuatro meses de navegación tomó posesión del estratégico Estrecho de Magallanes a partir del 21 de septiembre de 1843.

La goleta llegó 24 horas antes que la embarcación francesa «Le Pahèton», que traía órdenes de tomar posesión del Estrecho de Magallanes a nombre del gobierno francés. Días más tarde los chilotes fundaron el Fuerte Bulnes, que fue la base, para que años más tarde, estos mismos pioneros fundaran la ciudad de Punta Arenas.

Algunos hitos

-La goleta Ancud zarpó del puerto de Ancud, en Chiloé el lunes 22 de mayo de 1843…

-Un martes 12 de septiembre entra al actual Canal Messier.

-Un lunes 18 de septiembre entra al Estrecho de Magallanes Un jueves 21 de Septiembre a las 14 hrs., entran en Puerto de Hambre, la bandera chilena flamea en Punta Santa Ana.

-Un sábado 23 de septiembre a las 13:15 hrs., arriba desde el Atlántico la Fragata a Vapor Francesa «Phaeton», que se dirigía hacia Talcahuano por carbón de piedra.

-Un lunes 25 de septiembre, desembarca parte de la tripulación de la Phaeton, quienes izan la bandera francesa sin autorización y ofrecen la 1° Misa en territorio de Magallanes. La representación chilota defendió vía diplomática la soberanía chilena en el territorio austral y la obtuvo.

– La goleta Ancud que demoró 4 meses desde Ancud, sirvió por tres años como buque de guerra en la Armada de Chile hasta que en 1846 fue desguazada y su casco fue vendido.

Conmemoraciones

En diversos lugares de la Región de Magallanes y Chiloé, se ha conmemorado estas fechas. Una de las actividades desarrolladas, fue en el archipiélago de Quinchao, en específico en la localidad de Achao, ocasión donde el alcalde de la comuna, René Garcés, destacó que “esta gesta tan importante hable de la grandeza del chilote que con su esfuerzo y compromiso, que tal como la Goleta Ancud, han llegado a diferentes lugares como la Patagonia generando soberanía y creando cultura que nos impulsa a mantener viva sus historias, legados y conocimiento”.

El director del departamento de cultura del municipio, Ramón Yáñez, puntualizó que “lo que estamos hoy realizando en Achao marca un precedente de una hazaña que nos da cuenta de lo importante que ha sido para la historia de Chile la posesión del estrecho de Magallanes por la Goleta Ancud, lo que debe generar conciencia en nuestros estudiantes y nos invite a unirnos como chilotes y honrar esta epopeya que debe ser del orgullo de todo Chile”.

Controversia por feriado

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, cuestionó al Gobierno Central por no haber decretado feriado regional en una fecha tan significativa. En la misma línea, el concejal Carlos Chiguay de la comuna de Quellón, también lamentó la falta de decisión del gobierno y resaltó que la iniciativa tiene apoyos también en Chiloé, destacó radio La isla.

“Muchos en la Región de Magallanes y en la provincia de Chiloé, esperaban contar con el apoyo del Presidente Gabriel Boric para esta iniciativa, ya que este feriado era una de sus propuestas cuando era diputado”, señala el medio chilote.

Sin embargo, la polémica fue subiendo de tono. Previo a la fecha y en medio a la negativa de feriado, el senador Carlos Bianchi, señaló: “Recuerdo que fue el propio Presidente Boric, siendo ambos diputados, con quien patrocinamos año a año el feriado del 21 de septiembre para Magallanes y para Chiloé. El año 2017 se presentó un proyecto que permitió por primera vez que se declarase como festivo dicha fecha de manera transitoria, y en ese momento fue el propio Mandatario quien señaló que debíamos lograr que este feriado fuera permanente y que no sea solamente una excepción, y que él como parlamentario se comprometía a trabajar en esa dirección. Es por eso que hoy lamentamos esta ofensa del Presidente”.

En otro punto de prensa, también señaló: “A 180 años de la proeza que realizará la goleta Ancud en una misión que anexa Magallanes al territorio nacional, en un hecho histórico que valoro profundamente, siento vergüenza ajena el que no sea reconocido por un Presidente supuestamente magallánico. Esto es una falta de respeto a nuestra región y decretar otros feriados regionales y no el nuestro reafirma que nuestro gobernante es un irrespetuoso, un ignorante de nuestra historia y que no tiene palabra”, comentó molesto el parlamentario.

