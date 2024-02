Redes sociales y juventud: La necesidad del Frente Amplio de innovar en la acción política

Por Luz Leiva Ureta

No es un dato nuevo que la denominada Generación Z sea una generación marcada por el avance tecnológico de la comunicación. Mientras los Millennials, o generación de los inicios de los 90s, presenciaron la masificación del internet y el teléfono de casa, quienes nacimos en los años 2000 hemos vivido la tecnología como una constante en nuestros años formativos y hoy es una extensión natural en nuestra forma de comunicación; deseamos feliz cumpleaños a nuestros amigos con una historia en Instagram, mostramos la ropa que acabamos de comprar en Tik Tok, incluso terminamos relaciones por WhatsApp.

Somos una generación que pasa más de 7 horas diarias conectada a algún dispositivo –Según la IX Encuesta Nacional de Juventud–, donde nuestra fuente principal de información son las redes sociales, uno esperaría que una coalición política como el Frente Amplio, donde la mayoría de sus vocerías son personas jóvenes entre 30 y 40 años, tuviera una presencia convocante en la generación que será el recambio, pero no, el único sector que está logrando un piso en los jóvenes hiperconectados es la ultraderecha, precisamente porque su discurso está estructurado para las redes sociales. Si bien los jóvenes, debido al avance sociocultural de occidente, en nuestra infancia tuvimos una mayor cercanía con ideas progresistas, eso no significa que contamos con una base social ganada para las nuevas alternativas de izquierda, sino más bien somos una base social ganada para la participación y opinión política, he aquí el correcto diagnóstico que hizo la ultraderecha y que tiene toda la lógica del mundo ¿Cómo esperamos la adhesión de los jóvenes a nuestras propuestas y análisis si no se las estamos comunicando? ¿Cómo esperamos que la ultraderecha no haga sentido si son los únicos presentes en el debate en redes sociales?

La estrategia digital de los sectores ultra conservadores implica un uso de lenguaje simple, irreverente, que despierta emociones, incluso combina el humor con el mensaje político que se busca transmitir. Se puede observar cómo diseñan el esqueleto de sus discursos para que la cuña encaje bien en un video que luego se subirá a Tik Tok, reels de Instragram y shorts deYouTube, así como las redes sociales son un espacio vincular entre jóvenes, también lo son para figuras de extrema derecha que buscan llegar a posibles votantes y/o seguidores.

Estamos cara a cara con un desafío que definirá el curso de la política chilena, la hegemonía cultural no la vamos a lograr sin la inclusión de los jóvenes en nuestros mensajes, y en nuestras vocerías. Se hace presente la urgencia de innovar en la expresión de nuestras ideas, disputar el sentido común desde la naturalidad de la tecnología. Así como Pedro Aguirre Cerda nos mostró que gobernar es educar, como Frente Amplio debemos mostrar que gobernar también es comunicar.