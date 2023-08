Reforma de pensiones: Bachelet llama a todos los sectores a no centrarse en sus propios intereses, sino en el bien superior de las personas

Durante un encuentro realizado este viernes por el gobierno del presidente Gabriel Boric en Macul, la expresidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a la oposición a sumarse al diálogo sobre la reforma de pensiones y no priorizar sus propios intereses.

“Es importante que todos los sectores estén disponibles a sentarse a la mesa y centrarse no en sus propios intereses, sino en el bien superior de las personas”, dijo al emplazar especialmente a la Unión Demócrata Independiente (UDI).

En la actividad consideró que “el debate ha sido largo y no puede seguir alargándose, ustedes no pueden seguir esperando. El foco no pueden ser solo las AFP y sus intereses económicos, sino que el foco deben ser los pensionados y pensionadas que hoy no pueden llegar a fin de mes”.

“Me alegro que la reforma tenga un equipo detrás y que el gobierno esté trabajando para construir un gran acuerdo nacional”, expresó Bachelet al tiempo que agregó que “necesitamos que todos los sectores puedan tender puentes”.

Finalmente, la exmandataria dijo que “mejorar las pensiones actuales y futuras es un imperativo vital, moral, ético, pero también de cohesión social. Y espero que exista un amplio consenso sobre ella. Quiero reiterar lo que dije en 2008: con la reforma previsional no gana un grupo, ganamos todos”.

Sigue leyendo…