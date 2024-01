Reforma de pensiones: Diputado Diego Ibáñez (CS) pide a Demócratas que no se dejen «iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP ProVida»

🟣Diputado Diego Ibáñez (CS) llamó a Demócratas a no “traicionar la palabra empañada” y a aprobar reforma de pensiones: “No se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, ex directora de AFP Provida. Ustedes no tienen conflicto de interés y el gob si acogió su propuesta 3/3". pic.twitter.com/waBT32MSja