Regreso a la raíz: De Saloon lanza “El Sonido del Misterio”, su primer disco en diez años

Después de diez años de espera, la banda chilena De Saloon vuelve con fuerza con «El Sonido del Misterio», su séptimo álbum de estudio. El lanzamiento es una reafirmación de su identidad como trío y una conexión profunda con su esencia musical.



El nuevo álbum fue concebido como una declaración de principios: sin músicos invitados ni sesionistas, solo los tres integrantes originales.

“Este disco significa una vuelta a nuestra raíz como trío de rock pop, y al ser una banda con 25 años nos da la oportunidad de poder darle a nuestros seguidores el álbum que sabemos estaban esperando, y con nuestro sonido característico que hemos forjado durante todos estos años”, comenta el vocalista Piero Duhart, quien también produjo el registro fonográfico.

Un retorno al rock pop

«El Sonido del Misterio» fue grabado y mezclado en los estudios Black Vitamina de Santiago. Sus 12 canciones giran en torno a temas universales como la vida, el amor, la muerte y el azar, abordando la belleza de no tener todas las respuestas. La banda resume el espíritu del álbum con la frase “La vida sin misterio no tiene sentido”.

El álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales. Duhart destaca el valor del álbum completo en la era del single:

“Hoy en día hacer un disco de 12 canciones es un acto artístico que, a diferencia de los singles, nos permite profundizar en nosotros y en nuestras canciones, que se conectan en este disco bajo el concepto del misterio”.

Gira nacional

El lanzamiento de “El Sonido del Misterio” dará pie a una extensa gira nacional por 14 ciudades, con entradas disponibles en el sitio web oficial de la banda.



Además, De Saloon confirmó su participación en el festival Lollapalooza Chile 2026, que se realizará en marzo en el Parque O’Higgins. Para celebrar este esperado regreso, la banda ofrecerá un show sorpresa en la Estación Quinta Normal como parte del ciclo por los 50 años del Metro de Santiago.



Fuente: Musicachilena.cl.

Gracias.