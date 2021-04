René Sánchez Galindo, ya con candidatura segura, arranca campaña con demanda contra Agua de Puebla

Tras una supuesta polémica al interior de Morena en Puebla para designar al candidato a la diputación federal por el Distrito 12, con cabecera en Puebla capital, René Sánchez Galindo se reafirmó como el elegido.

Ya con la candidatura segura, el exfuncionario municipal arrancó su campaña en las colonias del distrito por el que competirá.

El pueblo de Puebla es sabio y no quiere que el PRIAN vuelva a gobernar. En las calles del Distrito 12, mujeres y hombres trabajadores nos piden acabar con la corrupción. #DefendamosLaEsperanza pic.twitter.com/S4xs5I19lH

Asimismo, la mañana del miércoles 14 de abril, se presentó junto con la Asamblea Social del Agua para promover una demanda colectiva contra la empresa Agua de Puebla, ante el Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con las declaraciones del candidato, la demanda, de ganarse, tendría beneficios para toda la ciudadanía que ocupa y paga los servicios de Agua de Puebla.

“Todos hemos pagado por el servicio de saneamiento por 7 años, pero se ha demostrado que no se está saneando el agua. No se cumple con la norma de saneamiento. Se paga y no se presta el servicio”.

René Sánchez Galindo