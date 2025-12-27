“Reparto de flyers durante campaña de candidato a diputado”: PNL sobre vínculo con influencer  acusado de explotación sexual infantil  

Influencer acusado de violación, abuso, explotación sexual infantil y drogas sacude al PNL: partido desmarca de Jorge Morales Iter (Jorge Matter)

La detención y posterior prisión preventiva del influencer Jorge Morales Iter, conocido públicamente como Jorge Matter, abrió una fuerte controversia política y comunicacional luego de que diversos reportes lo vincularan con el Partido Nacional Libertario (PNL). El imputado fue formalizado por delitos de extrema gravedad, entre ellos explotación sexual infantil, abuso sexual, violación y suministro de drogas a menores de edad, quedando privado de libertad mientras se desarrolla la investigación, según informó ADN Radio.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en audiencia, la fiscal Camila Albarracín detalló que los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2025, periodo en el cual el imputado habría contactado reiteradamente a una víctima que tenía 13 años al inicio de los abusos. La persecutora explicó que la investigación fue desarrollada por el OS9 de Carabineros, tras una denuncia ingresada por un programa de protección infantil, instancia que permitió develar la magnitud de los delitos imputados (ADN Radio).

Investigación penal y perfil público del imputado

Jorge Morales Iter, de 27 años, es una figura conocida en redes sociales, con más de 46 mil seguidores en Instagram, donde se define como “manager y productor”. Según reportes de CHV Noticias, mantenía vínculos con figuras del espectáculo nacional y había incursionado en política, siendo excandidato a Consejero Regional por Renovación Nacional y declarándose adherente del Partido Nacional Libertario.

La Fiscalía sostuvo que, además de los delitos sexuales, se le imputan ilícitos asociados al almacenamiento y difusión de material de explotación sexual infantil, así como tráfico de drogas en modalidad de suministro, con la agravante de involucrar a menores de edad. Durante los allanamientos se incautaron drogas, dispositivos electrónicos y otros elementos probatorios, mientras que el tribunal fijó un plazo de 150 días para la investigación (Fiscalía de Iquique vía ADN.cl).

La desmarcación del Partido Nacional Libertario

Frente a la creciente polémica, el Partido Nacional Libertario emitió un comunicado oficial fechado el 25 de diciembre de 2025, en el que se desmarca del imputado. En la declaración, el PNL señala que Morales Iter “no ha sido ni es funcionario, trabajador ni asesor” del partido, precisando que solo prestó servicios a honorarios, de manera puntual y acotada, consistentes exclusivamente en el reparto de flyers durante una campaña parlamentaria.

El partido agregó que cualquier afirmación que sugiera una relación orgánica o laboral permanente “es incorrecta, carece de sustento y no ha sido ratificada” por la colectividad, solicitando su rectificación. Asimismo, condenó categóricamente los delitos imputados, en especial aquellos que afectan a niños, niñas y adolescentes, y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades competentes, reservándose además acciones legales ante la difusión de información falsa.

Pese al deslinde formal, las declaraciones cruzadas —incluidas las del diputado Matías Ramírez Pascal (PC), quien afirmó que el imputado actualmente militaría en el PNL: “Jorge Morales Iter es ex candidato a Core por RN, hoy militante del partido nacional libertario, de equipo de confianza de la familia Jofré y parte de la campaña de Kast en la región de Tarapacá (…) Ahora se entiende porque el diputado Meza buscada indultar ped*filos, en sus filas tienen a varios”, señaló el parlamentario.