Represión criminal: Manifestantes son quemados por carros lanza agua de Carabineros

Durante los últimos días han surgido nuevas denuncias de quemaduras causadas por el líquido que es lanzado por los carros de Carabineros en contra de los manifestantes.

El fotógrafo José Tomás Donoso se encontraba captando las protestas en la Alameda el pasado viernes 27 de noviembre, cuando fue alcanzado por el chorro del carro N56. A pesar de estar protegido con chaqueta impermeable roja, máscara de gas y casco, resultó con serias quemaduras en su piel.

El día viernes fui quemado por el “agua” del guanaco N56 de @Carabdechile mientras registraba, como fotógrafo independiente, las manifestaciones que exigen la renuncia del Presidente Sebastián Piñera… [Abro hilo]. pic.twitter.com/kMJXeUxD2a — José Tomás Don-Oso (@josetomasdk) November 30, 2020

Señaló que el líquido ingresó por una pequeña apertura en su chaqueta por la parte cercana al cuello y que también le cayó en el pantalón. Al sentir el contacto del líquido con la piel, inmediatamente comenzó a experimentar como le quemaba.

Pudo haber sido peor, de no haber tenido mi chaqueta impermeable, casco y máscara para los gases, me pudiera haber llegado a mis ojos o tragar los químicos.



Tras esto, la irritación comenzó a crecer y crecer. Al llegar a mi casa, comenzaron a aparecer pequeñas ampollas blancas. pic.twitter.com/dz15sE6VSH — José Tomás Don-Oso (@josetomasdk) November 30, 2020

“Fue un punzaso que sentí mientras corría el agua, me ardía muchísimo. A diferencia de otros momentos en que uno siente la irritación, en este momento fue clarito que el número 56 me quemó”, relató, tal y como consignó CNN Chile.

Aunque indicó que había vivido esta situación en ocasiones anteriores,, esta vez el efecto fue distinto. No sentía que lo que cayó sobre su cuello y su pierna era solo líquido, sino que además experimentó un dolor intenso. Días después notó que aparecieron marcas en distintas partes de su cuerpo.

“Posteriormente durante el día fueron creciendo más y más, hasta que era insoportable tenerlas”, explicó, al tiempo que indicó que tuvo que acudir a un centro de salud para ser atendido.

“En diferentes partes de mi cuerpo comenzaron a aparecer ampollas que fueron creciendo, motivo por el cual decidí concurrir el día domingo a Urgencias de la Clínica Santa María, donde se constata que las lesiones corresponderían a ‘quemaduras químicas versus reacción alérgica al químico”, reveló a El Desconcierto.

En ese momento se contactaron con Fiscalía y se instruyeron diligencias para esclarecer los hechos, solicitando pericias para tomar muestras del carro lanza aguas.

Lamentablemente, hoy debí volver a la clínica porque me aparecieron nuevas ampollas, esta vez en mi pierna derecha. pic.twitter.com/6hpx4mzvKu — José Tomás Don-Oso (@josetomasdk) November 30, 2020

Ante la sorpresa de los médicos que lo trataron, el lunes debió regresó a la clínica luego de que le aparecieran otras ampollas en su pierna derecha y tendrá que acudir por más curaciones.

El caso de José Tomás Donoso no es el único. Uno de los asistentes a la manifestación en la Alameda, que prefirió mantenerse en el anonimato, también denunció quemaduras causadas por el líquido del carro lanza aguas.

“Estaban lanzando el chorro y, como iba cruzando, me llegó de espalda. Cayó en la cabeza, me quemó todo el contorno de la cabeza y el cuello. No me había pasado más que una picazón, pero lo de este viernes fue grave”, relató a CHV Noticias.

Denuncia ante la PDI

En vista de la gravedad de las quemaduras sufridas, José Tomás Donoso interpuso este lunes una denuncia en la Brigada Investigadora de Derechos Humanos de la PDI, donde ya están revisando parte de las vestimentas que usó ese viernes.

“Fui a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, donde hice la denuncia por lo ocurrido. Consideraron que el hecho era grave y se informó a Fiscalía, quienes determinaron hacer diligencias como mandar peritos para tomar muestras al carro lanza aguas”, declaró a El Desconcierto, y aseguró que presentará una querella contra quienes resulten responsables del hecho.

No sé qué químico estará usando Carabineros, pero lo que me llegó me quemó a mi y a otros personas.

Hoy denunció por mi y por todos aquellos y aquellas que han visto vulnerados sus derechos y que hoy no pueden hacerlo por temor o desconfianza de un sistema que los ha abandonado. — José Tomás Don-Oso (@josetomasdk) November 30, 2020

“Voy a hablar por aquellos que no se atreven a hacerlo y que creo que es importante hoy día denunciar en forma pública esto para que no vuelva a pasar”, indicó el fotógrafo.

Contenido del líquido

El contenido del líquido del conocido ‘guanaco’ de Carabineros fue motivo de controversia durante las protestas surgidas a raíz del estallido social, ya que varios de los manifestantes han denunciado haber sufrido quemaduras y lesiones.

El pasado 28 de noviembre del 2019, el diputado Diego Ibáñez, envió un ofició a Carabineros y al Ministerio del Interior, luego de las quemaduras en el 30% de su cuerpo que un estudiante de la PUCV sufrió tras una manifestación.

Incluso, varios integrantes del Colegio Médico, como los doctores Enrique Morales (presidente del departamento de Derechos Humanos de la institución) y Roberto Macchiavello (cirujano del departamento de quemados del Hospital de Urgencias Asistencia Pública, ex Posta Central), denunciaron que han tratado pacientes con quemaduras causadas por el líquido lanzado por el guanaco.

«Los pacientes se están quemando con esta agua, y las quemaduras químicas son graves», dijo el doctor Macchiavello.

«Son quemaduras que dejan secuelas; son importantes porque están en el GES, porque afectan a la gente joven en su capacidad laboral», precisó.

Ante la controversia, el general Jorge Ávila, jefe de zona de control de orden público e intervención de Carabineros, reconoció durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que la institución sí utiliza elementos químicos en la preparación del líquido que se usa como disuasivo. Uno de ellos es el denominado gas CS, clorobenzilideno malononitrilo, el mismo que en estado sólido forma parte de la composición de las bombas lacrimógenas.

El CS, en altas dosis y a exposición prolongada, puede generar las quemaduras que constató y de las que dio cuenta el Colegio Médico.

Frente a las nuevas denuncias de quemaduras, el general director de Carabineros, Enrique Yañez, indicó que “lo único que estamos usando es el CS, que es el gas lacrimógeno”.

En declaraciones a CNN se limitó a decir que investigarán los hechos.

“Obviamente siempre nos preocupamos cuando hay situaciones como esta, para aclarar qué es lo que pasó y cómo resultó esa persona lesionada“, expresó.

Al momento de la entrevista aseguró que no habían recibido ninguna denuncia, aunque José Tomás Donoso ya había ingresado la suya ante la PDI.