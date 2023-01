Rescatan a perrito en Coquimbo tras denuncias de abuso sexual: Vecinos filmaron el aberrante acto de zoofilia (+Video)

Un aberrante caso de abuso sexual animal contra un perrito fue denunciado a través de redes sociales en Coquimbo.

En un video difundido por el perfil de Instagram Rescata Un Callejero Chile, vecinos del sector Nova Hacienda captaron el momento en que un hombre se quitó un chaleco reflectante y tomó entre sus brazos al can de tamaño grande y color negro, para luego drogarlo y tener acceso carnal a él.

El hecho ocurrió el pasado viernes 20 de enero, alrededor de las 12.30 de la madrugada.

Tras difundirse el registro audiovisual del abuso contra el animal se desencadenó un procedimiento de Carabineros, que terminó con la detención del hombre.

«Acaba de pasar, no sé ni como relatar algo tan horrible. Es un video de ahora, un perro que necesita ayuda, necesita refugio y sanar todo lo que ha vivido. Sinceramente no me salen las palabras, sucedió aquí muy cerca, está todo grabado, los vecinos llamaron a los carabineros y se lo llevaron detenido, no sabemos qué pasará con él, lo más probable es que lo suelten pronto», relató una de las vecinas en un mensaje publicado en sus redes sociales, acompañado de un video del lamentable suceso.

Según se pudo conocer el hombre habría abusado de la mascota de su madre, la que fue en primera instancia resguardada por la policía y posteriormente devuelta a su dueña, mientras se dio aviso a la Fiscalía, que procedió con las primeras instrucciones para esclarecer el caso.

De acuerdo con el Diario El Día, el sujeto acusado tendría antecedentes psiquiátricos. Por otra parte, la cuenta denunciante afirma que los propios vecinos “viven con miedo” del hombre y “los niños del pasaje no pueden jugar afuera, porque los acosa”.

Desde el Ministerio Público informaron a este medio que se instruyó el cuidado del animal y se dispuso dejar al imputado apercibido al artículo 26 del Código Penal, para asegurar su comparecencia en caso de ser requerido en medio de la investigación por maltrato animal. Cabe señalar que la legislación chilena no tipifica el abuso contra animales, por lo que todos los hechos de este tipo quedan bajo dicho tipo penal.

Tras el ataque, el perrito de nombre «Sirius» se encontraba desaparecido, hasta que la organización Rescata Un Callejero Chile, en conjunto con la agrupación Patas y Pelos Rescate, lograron localizarlo ayer lunes 23 de enero deambulando en Tierras Blancas y hacer su posterior entrega al Centro Médico Veterinario de Esterilización y Atención Primaria (CEAPA) de Coquimbo.

El perro se encuentra en buen estado de salud y recibiendo los tratamientos pertinentes en el Centro Médico Veterinario Municipal. Ahora, el municipio busca una familia que se pueda llevar a Sirius.

Al respecto, Alejandro Espinoza, médico veterinario del centro, señaló que “nuestro alcalde se comunicó con nosotros y dijo que pusiéramos todos los esfuerzos para poder prestar la ayuda que requiera. Nos comunicamos con Yaritza Colette, de la agrupación ‘Rescata a un Callejero’, que fue un apoyo esencial en la búsqueda de este animal y también en la resolución que estamos dando”.

“Esperamos que este caso se resuelva de la mejor manera y que no suceda más. Estamos realizando una campaña porque hay que visibilizar estas cosas, es un tema sensible, un tema que no debería ocurrir en la sociedad”, agregó Espinoza.

¡COMUNICADO OFICIAL!



Declaración pública con respecto a acusación de maltrato a perrito. #Coquimbo pic.twitter.com/WTS9fmRnyF — Municipio Coquimbo (@municoquimbo) January 20, 2023

Desde el municipio informaron que el caso ahora sigue con nuevas acciones judiciales al respecto.

