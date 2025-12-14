Resultados elecciones presidenciales Chile 2025

Chile vivió este domingo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, con alta afluencia a las urnas. Los ciudadanos eligieron entre Jeannette Jara y José Antonio Kast. El conteo de votos ya comenzó y los resultados preliminares se van conociendo minuto a minuto.

Resultados elecciones presidenciales Chile 2025
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Chile define a su nuevo presidente en Segunda Vuelta con alta participación

 Millones de ciudadanos y ciudadanas de Chile, ejercieron hoy su derecho a voto en un proceso histórico para elegir al próximo Presidente(a) de la República. La jornada electoral, correspondiente a la segunda vuelta presidencial, se desarrolló con normalidad en todo el país, culminando con el cierre de las mesas receptoras de sufragio a las 18:00 horas.

La elección enfrenta a la candidata Jeannette Jara y al candidato José Antonio Kast, quienes buscan dirigir los destinos del país por el período 2026-2030. Este domingo se registró una masiva participación ciudadana, superior a la primera vuelta del pasado 16 de noviembre, donde además se eligieron representantes al Congreso Nacional. El Servicio Electoral ha iniciado el escrutinio, cuyos primeros resultados parciales se esperan con mayor celeridad que en la ocasión anterior.

El país se encuentra a la espera de los datos oficiales que definirán el nombre del próximo mandatario y los resultados preliminares según SERVEL son:

Resultado Elección Presidencial

40.898 mesas instaladas del país y del extranjero

40.718 mesas escrutadas de un total de 40.900 mesas del país y del extranjero, correspondiente al 99,56% .

Datos del 14-12-2025 20:30

Vista MesasSELECCIONARNO ESCRUTADASCON SUPERA INSCRITOSCON ACTA DESCUADRADASVOLVER A RESULTADOS

CandidaturasTotalPorcentajeElecto
2 JEANNETTE JARA ROMAN5.205.79141,83%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST7.240.00658,17%
Válidamente Emitidos12.445.79792,93%
Votos Nulos781.9375,84%
Votos en Blanco165.0401,23%
Total Votación13.392.774100,00%

Resultado Elección de Presidente (Fuente SERVEL Chile)

Ver también transmisión especial de El Ciudadano

Relacionados

Seguel Alfredo

“Ha sido su mejor debate”: Analista destaca a Jeannette Jara sobre José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta

Hace 1 semana
Seguel Alfredo

Primera y clara: Jara 37,3% frente a Kast 22,2% en primera vuelta, según La Cosa Nostra

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Jara lidera primera vuelta: 36% vs 25% de Kast y 20% de Matthei, según La Cosa Nostra

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Se prepara la hazaña: Campaña de Jeannette Jara marca un hito y llega a 20 mil voluntarios

Hace 1 semana
Seguel Alfredo

Jeannette Jara repunta en preferencias de cara a segunda vuelta

Hace 1 semana
Seguel Alfredo

Criteria confirma la tendencia: Jeannette Jara lidera con 30%

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Jeannette Jara emplaza a José Antonio Kast por ofensas en su acto de cierre de campaña

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Jara sigue primera (36%) y el voto pragmático podría acortar distancias en el balotaje, según La Cosa Nostra

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Jara lidera la presidencial sin superar el 30% y apuesta a crecer sumando propuestas de Matthei, Parisi, ME-O y Artés

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano