Resultados elecciones presidenciales Chile 2025

Chile define a su nuevo presidente en Segunda Vuelta con alta participación

Millones de ciudadanos y ciudadanas de Chile, ejercieron hoy su derecho a voto en un proceso histórico para elegir al próximo Presidente(a) de la República. La jornada electoral, correspondiente a la segunda vuelta presidencial, se desarrolló con normalidad en todo el país, culminando con el cierre de las mesas receptoras de sufragio a las 18:00 horas.

La elección enfrenta a la candidata Jeannette Jara y al candidato José Antonio Kast, quienes buscan dirigir los destinos del país por el período 2026-2030. Este domingo se registró una masiva participación ciudadana, superior a la primera vuelta del pasado 16 de noviembre, donde además se eligieron representantes al Congreso Nacional. El Servicio Electoral ha iniciado el escrutinio, cuyos primeros resultados parciales se esperan con mayor celeridad que en la ocasión anterior.

El país se encuentra a la espera de los datos oficiales que definirán el nombre del próximo mandatario y los resultados preliminares según SERVEL son:

Resultado Elección Presidencial

40.898 mesas instaladas del país y del extranjero

40.718 mesas escrutadas de un total de 40.900 mesas del país y del extranjero, correspondiente al 99,56% .

Datos del 14-12-2025 20:30

Candidaturas Total Porcentaje Electo 2 JEANNETTE JARA ROMAN 5.205.791 41,83% 5 JOSE ANTONIO KAST RIST 7.240.006 58,17% Válidamente Emitidos 12.445.797 92,93% Votos Nulos 781.937 5,84% Votos en Blanco 165.040 1,23% Total Votación 13.392.774 100,00%

Resultado Elección de Presidente (Fuente SERVEL Chile)

