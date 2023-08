Revelan audio que confirma que Salvador Allende convocaría a un plebiscito el 11 de septiembre de 1973

Inédito audio de Orlando Letelier confirma que Salvador Allende convocaría a un plebiscito el 11 de septiembre de 1973

inédito audio que dio a conocer CNN Chile este 24 de agosto, confirma que el presidente Salvador allende Gossens convocaría a un plebiscito extraordinario y que habría sido dado a conocer el 11 de septiembre de 1973.

La información es comentada por el ex ministro Orlando Letelier, quien en la grabación confiesa al ex ministro Sergio Bitar, los planes que tenía el mandatario justo antes del golpe.

Según consignó CNN Chile, Sergio Bitar, exministro de Minería del expresidente Allende, dijo que había un cassette que Letelier grabó en 1974, tras salir del Campo de Concentración de Isla Dawson y otros centros, donde le recuerda sobre un almuerzo de carácter reservado que Allende convocó en el Palacio de La Moneda un día antes del Golpe de Estado.

Parte de los registros

“La impresión era que, eventualmente, las cosas estaban dadas para esa semana, pero que en alguna medida si no se daba en esa semana y nos daban un poco de tiempo, y se venía incluso el anuncio del presidente sobre el plebiscito, íbamos a tener alguna capacidad de maniobra para llegar a cabo el retiro de una serie de oficiales que ya los teníamos más o menos identificados que íbamos a tener la posibilidad de acelerar los sumarios, etcétera”, se señala en parte del audio.

“La tercera alternativa (que le fue planteada a Allende en la reunión), que era la más drástica, era la de que antes del viernes, es decir, en esa misma semana, se llama a retiro a unos seis o siete generales, con lo cual también se podría producir después una depuración en niveles más bajos según la información que teníamos (…) Esto se podía hacer inmediatamente después de que el presidente, al día siguiente anunciara el plebiscito y era lo que estaba en espíritu de la recomendación de Carlos Prats”, se indica.

“Esta fue la última alternativa, la que el presidente me dijo ‘sí, eso me parece lo mejor. Es decir, yo hablo eventualmente esta noche o mañana’. Ya a esas alturas del almuerzo habíamos quedado en que el presidente ya no iba a hablar esa tarde, según recuerdo, sino al día siguiente. Inmediatamente después llamamos a retiro a esta gente. Era la sugerencia de Carlos Prats y era lo que a mí me parecía lo que había que hacer, porque estaba convencido de que la cosa iba mucho más allá de (los generales) Bonilla y Arellano”, señala Letelier.

“El presidente me contestó ‘sí, Orlando, eso me parece lo mejor’. Y me dijo, además: ‘vamos a volver a conversar de este asunto’. Como quien dice, ‘mire, después de que salgamos de esto, del planteamiento que le voy a hacer al país, vamos a poner en práctica lo que usted me está diciendo’.

“Como te digo, esta conversación con Prats (del viernes 7 de septiembre de 1973) fue bastante interrumpida. Por otra parte, Prats estaba en un estado anímico sumamente especial. Pero con todo”

“Allí, él me dijo categóricamente: mira Orlando, las cosas han llegado a un nivel tal de que, si el presidente no toma medidas para sacar algunos generales antes del viernes próximo, yo creo que el jueves o el viernes próximo -el 14- se produce un golpe de Estado”.

Finalmente, Pinochet adelantó el golpe de Estado.

El asesinato de Orlando Letelier

El 21 de septiembre de 1976, alrededor de las nueve de la mañana, Orlando Letelier fue asesinado mediante una bomba instalada en su automóvil, la cual fue activada por control remoto mientras se desplazaba por la avenida Massachusetts de la capital estadounidense. El coche bomba también mató a la ayudante estadounidense de Letelier, Ronni Moffitt, y dejó herido al esposo de esta, Michael Moffitt.

En 2015, documentos desclasificados entregados por Estados Unidos a Chile demostraron la implicación directa de Augusto Pinochet y la DINA en el asesinato de Letelier.Tales conclusiones derivaron de informaciones vertidas por la CIA al secretario de Estado de EE. UU. de la época, George Shultz. Esa conclusiones derivan, a su vez, de «decenas de testimonios de autoridades estadounidenses, cables confidenciales, pesquisas de la CIA, entrevistas a testigos y víctimas o recortes de prensa de la época»

