Revelan circuito de pagos en Caso exSuprema Vivanco: Los dólares que llegaron a su pareja tras fallos «trama bielorrusa»

FASTCHECK revela circuito de dinero: Pagos a pareja de exministra Vivanco coinciden con fallos a favor de Consorcio Bielorruso

Según una investigación de FASTCHECK, la Fiscalía indaga un presunto circuito de pagos en la denominada trama bielorrusa, que habría permitido el traspaso de dinero desde abogados del consorcio Belaz Movitec (CBM) hasta Gonzalo Migueles Oteiza, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Los antecedentes a los que accedió FASTCHECK —declaraciones de los dueños de la casa de cambios Inversiones Suiza Limitada y un informe del OS7— dan cuenta de operaciones concretadas después de resoluciones dictadas por la Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por Vivanco, que favorecieron a CBM.

El sitio especializado, FASTCHECK tuvo acceso a las declaraciones de Harold Pizarro, dueño de Inversiones Suiza e imputado por soborno y lavado de activos, y de su hijo Cristián, trabajador del local. Según declaró Cristián Pizarro, su rol fue «recibir unas transferencias para posteriormente cambiar el dinero en efectivo y entregárselo a unas personas». Ambos relatos detallan un circuito que involucró transferencias fragmentadas a cuentas personales y cheques girados por sociedades ligadas a los abogados de CBM, coordinado a través de María Pía Peñaloza, secretaria del imputado Eduardo Lagos.

La primera operación, según el medio, se concretó el 9 de febrero de 2024. Se transfirieron $20 millones desde sociedades de los abogados de CBM a cuentas de Cristián Pizarro y su yerno, por instrucción directa de la oficina de Lagos: «Ella (María Pía) me dijo si podía hacer transferencias, yo le dije que a mi cuenta no, por el monto, y por eso se hace a la cuenta de Cristian y del señor Morales», declaró Harold Pizarro. El dinero se cambió a USD 20.304 y fue entregado fraccionado. Cristián Pizarro identificó a uno de los receptores como Gonzalo Migueles, tras ver una foto en prensa, señalando: «La persona de sexo masculino que se ve en la foto la reconozco como una de las que fue a buscar dineros… ocasión en que… le entregué USD 10.152». El informe del OS7, citado por FASTCHECK, vincula esta entrega a una resolución de la Tercera Sala del 8 de febrero que acogió un recurso de CBM.

Asimismo, se detalla una segunda operación el 28 de febrero de 2024, por $10 millones, mediante un cheque de Lagos Asesorías Legales. Cristián Pizarro declaró: «Mi padre me dijo que iba a ir alguien a entregar un cheque por $10.000.000… y que a cambio se le entregara el equivalente en dólares (USD 10.131)». Harold Pizarro relató que su hijo le informó que quien retiró el dinero fue la misma persona de la operación anterior: Gonzalo Migueles. El OS7, según la publicación, respaldó con georreferenciación que el teléfono de Migueles estuvo en la oficina de los abogados el 27 de febrero y en la casa de cambios al día siguiente durante la entrega, vinculando este pago a que ese mismo 27 de febrero la Tercera Sala rechazó recursos de Codelco, favoreciendo a CBM.

Finalmente, FASTCHECK concluye que, según el informe del OS7, los pagos recibidos por Migueles «podrían corresponder al pago» de los fallos dictados por la Tercera Sala integrada por la exministra Vivanco, estableciendo una coincidencia temporal entre las transferencias de dinero y las resoluciones judiciales favorables al consorcio bielorruso.

Acceder a publicación completa de FASTCHECK