Revelan contradicción ambiental durante periodo de Boric: Récord histórico de industria acuícola y producción salmonera en la Patagonia

Revelan que durante periodo de Gabriel Boric, industria salmonera obtivo récord histórico en producción salmonera

Defendamos Patagonia acusa contradicción ambiental en gestión gubernamental

En una publicación en redes sociales, en el marco de las fiestas navideñas, la campaña Defendamos Patagonia expuso una marcada contradicción entre el discurso y los resultados ambientales: A pesar de autodenominarse «el primer gobierno ecologista» de Chile, los datos oficiales indican que la industria salmonera ha alcanzado niveles de producción históricamente altos durante este periodo, con un impacto directo en la Patagonia.

Por primera vez, el sector superó el millón de toneladas métricas de producción de manera consecutiva en los años 2022, 2023 y 2024, según cifras citadas por Defendamos Patagonia de SalmonChile, Sernapesca y el Consejo del Salmón, desglosando lo siguiente.

– 2022: ~1,07 millones de toneladas (SalmonChile/Sernapesca).

– 2023: ~1,09 millones de toneladas (Consejo del Salmón).

– 2024: nuevamente más de 1 millón de toneladas, por US$6.371 millones.

Esta expansión productiva se concentra en gran medida en los frágiles ecosistemas de la Patagonia chilena, incluyendo áreas bajo protección estatal como la Reserva Nacional Kawésqar y Las Guaitecas.

Informes de la Fundación Terram detallan que, entre 2012 y 2023, se registraron 95 casos de sobreproducción ilegal en la región, con un exceso aproximado de 67 mil toneladas, lo que ha generado condiciones anaeróbicas en el fondo marino y ha afectado severamente a bosques de algas y biodiversidad nativa.

Defendamos Patagonia cuestiona la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades para frenar estos impactos en la Patagonia. Denuncia que, pese a infracciones graves como las cometidas por empresas en parques nacionales de la zona, no se han caducado las numerosas concesiones que operan dentro de áreas protegidas ni aplicado sanciones ejemplares. Esto plantea un interrogante fundamental sobre la prioridad real de la agenda gubernamental: la protección medioambiental de la Patagonia o el crecimiento económico extractivo.

Defendamos Patagonia hizo un llamado urgente a rectificar esta situación, exigiendo la salida definitiva de la salmonicultura de todas las áreas protegidas de la Patagonia y una verdadera política de protección para este territorio. La organización sostiene que la sostenibilidad declarada por la industria y tolerada por el Estado es insuficiente ante la evidencia de un daño ecosistémico acumulado y la sobreexplotación de un patrimonio natural de valor incalculable.

Ver publicación de Defendamos Patagonia: