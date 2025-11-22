Revelan que empresario gastronómico estaría detrás del video viralizado de falsa prima de Jeannette Jara

Revelan que empresario gastronómico habría orquestado video de falsa prima de Jeannette Jara

Imagen publicada por: La Voz de Maipú

La Voz de Maipú informó que el empresario gastronómico Pedro Perrier Rivas, dueño de Chicken Factory y Maribérico, fue quien grabó e indujo el video viral donde una mujer se presentó falsamente como prima de la candidata presidencial Jeannette Jara. El registro, difundido días antes de la primera vuelta por cuentas afines a José Antonio Kast, mostraba a la mujer desacreditando a Jara con frases como que era “loca”, “resentida social” y que “rayaba la papa”. El comando oficialista calificó el episodio como una operación de desinformación e informó que iniciaría acciones legales.

Según detalló La Voz de Maipú, la voz masculina que dirige las preguntas durante el video —incluyendo insinuaciones sobre si Jara era “manos largas” en su infancia y llamados explícitos a “no votar por su prima hermana”— corresponde a Perrier. Trabajadores de sus empresas reconocieron la voz del empresario y señalaron que frecuentemente graba videos en tono de broma, aunque en este caso la protagonista aseguró desconocer cómo se filtró el registro. La candidata, en entrevista con Mucho Gusto, calificó la situación como una “mentira muy burda” y advirtió sobre el peligro de las fake news.

La investigación del medio también reconstruyó el perfil empresarial de Perrier, descrito por sus trabajadores como un “pinochetista declarado”, con más de 30 locales gastronómicos bajo su estructura corporativa Grupo Solana Chile. La Voz de Maipú detalló diversas sociedades asociadas a su nombre, entre ellas la Sociedad Comercial Perrier Limitada, beneficiaria de fondos públicos y matriz de las marcas Chicken Factory y Maribérico, así como múltiples divisiones societarias realizadas entre 2024 y 2025.

El reportaje precisa que Chicken Factory cuenta actualmente con 21 locales y que Maribérico opera doce tiendas físicas además de venta online. Personal de ambas cadenas indicó que el video fue grabado en una picada cercana al centro operativo del grupo. Pese a los intentos del medio por obtener su versión, Perrier no respondió hasta el cierre de la edición, manteniéndose abierto el cuestionamiento sobre su rol en la difusión del contenido falso que alcanzó millones de visualizaciones.

