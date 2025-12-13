Revelan que Kast supera entre 3 a 5 veces el gasto digital publicitario de Jara: la brecha en redes sociales de cara al balotaje

La batalla del algoritmo: La increíble diferencia de gasto en redes sociales de Kast frente a Jara

Un análisis detallado de las campañas digitales revela una abrumadora disparidad en la inversión entre los candidatos presidenciales. Según un estudio de la agencia SOUL, citado por Noticias Los Ríos, José Antonio Kast invirtió un total de $250.462.986 en anuncios digitales a lo largo de toda la contienda electoral, triplicando los $75.102.640 desembolsados por Jeannette Jara. Esta brecha se acentuó en la segunda vuelta, donde, según el mismo informe, el gasto de Kast ($82.7 millones) casi cuadruplicó al de Jara ($22.6 millones).

La plataforma Google Ads fue el principal campo de esta batalla digital. De acuerdo con datos del Centro de Transparencia de Anuncios de Google recogidos por Radio Biobío, Kast destinó $425.250.000 en 470 anuncios en el buscador. En contraste, la inversión de Jara en la misma plataforma fue de $96.500.000, distribuida en 664 anuncios, configurando una diferencia superior a los $328 millones. Esto confirma que la estrategia digital del candidato del Partido Republicano se sustentó en un volumen de inversión muy superior.

Las estrategias de segmentación geográfica también fueron divergentes. El análisis de SOUL detalla que Jara optó por una distribución amplia, invirtiendo significativamente en comunas como Quillota y San Antonio. Kast, en cambio, focalizó gran parte de sus recursos, especialmente en la segunda vuelta, en regiones del norte del país, ajustando su táctica según el contexto. Los datos de Radio Biobío precisan que las regiones Metropolitana, Biobío, Antofagasta, Coquimbo y Los Lagos fueron el top 5 de destino de los $425.250.000 invertidos por el candidato en Google.

En cuanto a formatos y audiencia, los datos muestran enfoques distintos. Según Radio Biobío, la campaña de Kast en Google se basó principalmente en imágenes (65,4%), seguido de video (32,8%). Jara, en su segmento principal, también priorizó imágenes (62,7%), pero bajo su marca “Jara Román” destinó el 97,2% a video. Demográficamente, el estudio de SOUL indica que Jara enfocó el 76,8% de su inversión en el rango de 40 años, mientras que Kast apuntó de manera más amplia a personas de 35 a 40 y 60 a 65+ años.

Expertos consultados por Noticias Los Ríos, como Oscar Marcos de SOUL, subrayan que estas elecciones confirmaron que “se juegan a través de los algoritmos”, requiriendo estrategias inteligentes de segmentación y contenido. La abultada diferencia de inversión, particularmente en Google Ads, y los distintos enfoques tácticos delinean cómo la comunicación digital se ha consolidado como un pilar central y desigualador en la contienda presidencial.