Revelan que SEA incorporó IA para acelerar tramitación de proyectos ambientales “sin capacitar a su personal”

Una reciente publicación de Resumen y OLCA, reveló que SEA implementó IA para acelerar proyectos ambientales sin capacitar a sus funcionarios. La medida, busca agilizar la tramitación de más de 29 mil expedientes, pero las capacitaciones recién se realizarían en el primer trimestre de 2026, pese a que las herramientas ya están operativas.

Autor: Seguel Alfredo
El Servicio de Evaluación Ambiental implementó herramientas de IA para agilizar la tramitación de proyectos, pero reconoció que no había realizado capacitaciones a su personal al momento de su puesta en marcha.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) anunció en diciembre pasado la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) en la evaluación de proyectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), como parte de un plan tecnológico para mejorar la eficiencia del servicio. La iniciativa contempla la digitalización de más de 29 mil expedientes y la implementación de herramientas como el «Comparador IA» y el «Buscador +IA», diseñadas para «localizar antecedentes entre millones de páginas de los proyectos ingresados al SEIA», según informó el organismo.

La directora del SEA, Valentina Durán, explicó que los cambios apuntan a la «digitalización masiva y estructuración» de los proyectos revisados por la entidad, mientras que el ministro de Economía, Nicolás Grau, proyectó que estas herramientas también facilitarían la automatización del proceso de observaciones ciudadanas y el «dinamismo de la inversión». Las nuevas tecnologías buscan específicamente «agilizar la tramitación» de los proyectos, entregando información más precisa durante el análisis y presentación de las iniciativas.

Sin embargo, una solicitud de información realizada por Resumen.cl y OLCA, vía Ley de Transparencia, publicada por J. Arroyo Olea, reveló que el servicio implementó estas herramientas sin contar con personal capacitado. En su respuesta, fechada el 30 de diciembre de 2025, el SEA señaló que las capacitaciones «no se han realizado a la fecha; sin embargo, se encuentran contempladas en la planificación institucional y serán programadas durante el primer trimestre de 2026, con el objetivo de apoyar el adecuado uso de la herramienta por parte de las personas usuarias».

La situación genera preocupación en un contexto de mayor desregulación que impulsaría el próximo gobierno, especialmente considerando que el organismo tampoco especificó detalles completos sobre las tecnologías empleadas, limitándose a señalar que el Buscador +IA «fue desarrollada utilizando tecnología OCR para la transcripción de todos los documentos y apoyada con Inteligencia Artificial del tipo LLM para mejorar la calidad de las transcripciones».

Para revisar la publicación completa con la respuesta del SEA, acceder al siguiente enlace en Resumen.cl.

