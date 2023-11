Revés judicial a ex ministros de Piñera por conflicto helipuerto en Huechuraba: Pobladores logran sentencia favorable en Corte de Santiago

Pobladores de Huechuraba obtienen un importante logro: Corte declara ilegal Helipuerto y llama a suspender sus operaciones

Un grupo de 160 vecinos y vecinas de la poblaciones El Barrero y El Bosque 2, en la comuna de Huechuraba, junto al Movimiento Solidario Vida Digna, vienen denunciando desde hace más de un año la ilegalidad del Helipuerto Santiago.

El medio El Pincoyazo develó en la ocasión, una serie de irregularidades de este helipuerto que, segñun las denuncias efectuadas, es propiedad de Alfredo Moreno, ex ministro de Obras Públicas de Sebastián Piñera; del empresario Juan Riesco, quien habría donado un terreno aledaño para la construcción de un cuartel de la PDI; y de Félix De Vicente, ex ministro de Economía durante el primer gobierno de Piñera. Irregularidades denunciadas por diversas organizaciones sociales que -según indican- hasta hoy no han habían encontrado, sin embargo, obtuvieron un fallo favorable en la Corte de Santiago.

El medio El Pincoyazo, destacó: “Denunciamos que el Helipuerto además de generar ruidos molestos y afectar otros derechos, operaba en la ilegalidad por no tener permisos necesarios para hacerlo”.

También agregó: “Luego de un recurso de protección presentado por vecinos de las poblaciones El Barrero y El Bosque 2, esta semana la Corte de Apelaciones de Santiago sentenció que el Helipuerto, propiedad de ex ministros de Piñera, es ilegal por afectar el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, declarando que debe suspender sus operaciones”.

Indicó asimismo: “Los dueños del helipuerto podrán apelar a la Corte Suprema, quien tendrá la última palabra. Mientras, los vecinos deberán mantenerse alerta para no dar pie atrás con esta lucha por poner fin a los ruidos molestos y mejorar la calidad de vida de toda la población”.

Seguir leyendo más…