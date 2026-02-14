Revista latinoamericana destaca la labor de Oceanósfera de Chile por impulsar educación marina transformadora

Revista internacional destaca a la labor de Oceanósfera de Chile: educación y ciencia para aprender, cuidar y proteger el patrimonio marino

La Revista Somos el Cambio, medio especializado en ambiente y cambio climático en América Latina, publicó una entrevista realizada por Manuel Nacinovich, sobre la labor de la Fundación Oceanósfera en Chile, subrayando su propósito de “promover una educación para la conservación marina, sensibilizar miradas. Conectar el océano con las personas. Construir una cultura oceánica”. Desde 2019, la organización impulsa comunicación y educación ambiental con foco en la niñez, con más de 150 actividades educativas, 260 talleres y 24 materiales pedagógicos distribuidos en 16 regiones.

En la entrevista, su presidenta, la Dra. Carolina Zagal, afirmó que Chile “tiene la oportunidad de demostrar su compromiso y tomar un rol activo en la solución de los grandes desafíos de la conservación pendientes y de prevenir problemáticas futuras, de manera urgente, colaborativa y eficaz”.

Asimismo, advirtió que las medidas actuales son insuficientes, ya que “no se cumplen los acuerdos internacionales, no existe una implementación efectiva de las medidas existentes y hay un bajo compromiso presupuestario con el medioambiente”.

La publicación también releva el valor estratégico de educar a las nuevas generaciones: “La educación ambiental de niñas y niños es una inversión poderosa, asegura un futuro mejor para todas las personas”. Y agrega: “Cuando el aula es la playa o el mar, el aprendizaje se vuelve vívido y significativo”.

Cabe recordar que Oceanósfera de Chile, entre otros reconocimientos, obtuvo un importante premio mundial por su aporte a la educación y conservación marina: Los Ocean Awards 2024.

La entrevista íntegra de la Revista Somos el Cambio, la compartimos a continuación, publicada asimismo en el sitio web del medio latinoamericano, para quienes deseen conocer en profundidad esta experiencia de educación marina en Chile

Conservación marina en Chile: una fundación trabaja para construir una “cultura oceánica”

Por Manuel Nacinovich

SOMOS EL CAMBIO

La fundación Oceanósfera, en Chile, es una gota en el mar. Su onda expansiva busca hablar de problemas sin lugar en la discusión política, sacudir urgencias que no tienen más tiempo, promover una educación para la conservación marina, sensibilizar miradas. Conectar el océano con las personas. Construir una cultura oceánica.

Todo, con una férrea convicción de que Chile tiene un gran potencial para ser un país líder en la conservación marina. “Tiene la oportunidad de demostrar su compromiso y tomar un rol activo en la solución de los grandes desafíos de la conservación pendientes y de prevenir problemáticas futuras, de manera urgente, colaborativa y eficaz”, dice su presidenta, la Dra. Carolina Zagal.

Desde 2019, Oceanósfera promueve la comunicación y la educación de la conservación marina. Busca inspirar a las personas, especialmente en su niñez, a cuidar el océano y su biodiversidad.

Educación marina y comunicación ambiental: así trabaja Oceanósfera

Con tres áreas principales de acción -Actividades educativas marinas; Recursos educativos; Comunicación y colaboración-, los números de la organización dan cuenta de un nicho que necesitaba atención.

En estos años llevan realizadas unas 150 actividades en establecimientos educativos y 260 talleres para escolares, jóvenes, familias y guardaparques, además de charlas de divulgación y colaboración con otros organismos y entidades -es parte de la red global de la UNESCO que busca amplificar el impacto de la cultura oceánica-.

Además, han creado 24 materiales de educación marina -como libros, guías de campo, afiches y cuadernillos-, y sus recursos pedagógicos han sido descargados unas 185 mil veces y distribuidos en 16 regiones de Chile y 400 colegios.

El problema que enfrenta el océano de Chile

La educación marina que impulsan es importante justamente porque, a contramano de la rica biodiversidad, el país sudamericano enfrenta un panorama crítico. Problemas como la sobrepesca, la erosión costera, la contaminación, la destrucción del hábitat, la introducción de especies exóticas, el tráfico marítimo y el cambio climático están deteriorando la biodiversidad.

La situación también se ve afectada por prácticas industriales dañinas, como las de algunas salmoneras incluso dentro de áreas marinas protegidas, dice Carolina Zagal, con proyectos extractivos que amenazan la zona.

Casi la mitad de las especies de tiburones en Chile están bajo amenaza, otras varias están en peligro crítico -como las tortugas-, y hay áreas protegidas que carecen de planes de manejo efectivo, como el Archipiélago de Humboldt.

Las medidas tomadas hasta ahora, sostiene Zagal, son insuficientes ya que “no se cumplen los acuerdos internacionales, no existe una implementación efectiva de las medidas existentes y hay un bajo compromiso presupuestario con el medioambiente”.

Oceanosfera Educación_Creditos Pablo Lloncón

Cuando decidieron comenzar con la fundación, ¿qué desconexiones observaban entre lo que sucedía en el agua y las personas?

Existen niñas y niños en Chile que no conocen el mar, principalmente debido a brechas socioeconómicas, a pesar de más de 80.000 km de costa, incluyendo islas y fiordos. Pese a la importancia del mar como parte del patrimonio natural, de la identidad económica y cultural de Chile, existe un alto nivel de desconocimiento acerca de las especies marinas que habitan en las costas del país, su importancia y los problemas que enfrentan. Oceanósfera nace por la necesidad de fomentar la educación ambiental marina, la cultura océanica, la comunicación y la colaboración para garantizar un futuro sostenible en Chile.

Te escuché decir que en Chile todavía hay mucho que “descubrir” en el ecosistema marino. ¿Qué hay aún por descubrir?

En Chile aún quedan ecosistemas por explorar y una diversidad de vida marina por descubrir. El 85% de los ecosistemas marinos del planeta se encuentran en Chile. Sin embargo, gran parte de estos han sido poco explorados como el océano profundo, la Antártica y ecosistemas asociados a la Patagonia e islas oceánicas de Chile. Al igual que la vida terrestre, la vida marina incluye animales, plantas, algas, hongos y bacterias.

Chile contiene un valioso patrimonio natural marino con ecosistemas que albergan una gran biodiversidad: más de 7.200 especies de invertebrados marinos, 1525 especies de vertebrados marinos y unas 900 especies de macroalgas. Estas cifras son sin duda mucho mayores, con varios grupos taxonómicos y ecosistemas, como el océano profundo, que han sido poco estudiados.

Si pensamos por ejemplo en los organismos más pequeños, como los hongos y las bacterias, a pesar de su abundancia en todos los ecosistemas marinos y su importancia ecológica como descomponedores de la materia orgánica, han sido bastante ignoradas. Se conocen unas 2.600 especies en todo el mundo pero se estima que aún queda 1 millón de especies por descubrir.

Tienen como misión educar especialmente a la niñez. ¿Qué importancia tiene educar a los niños?

Es nuestra responsabilidad garantizar que las generaciones futuras sigan disfrutando del océano y sus beneficios. La educación ambiental de niñas y niños es una inversión poderosa, asegura un futuro mejor para todas las personas. Las niñas y los niños de hoy serán los líderes mundiales de mañana. Si reciben una buena educación, incluyendo la educación ambiental, serán personas conscientes sobre la importancia de la naturaleza, del océano y de sus problemas de conservación. Tendrán los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para tomar decisiones informadas y contribuir hacia su conservación y desarrollo sustentable.

Oceanosfera_Recursos Educativos_Creditos Pablo Lloncón

¿Es importante que los educadores/formadores/docentes se capaciten? ¿Qué rol tienen a la hora de promover la conservación, la sustentabilidad y una mirada ecológica?

Las educadoras y profesoras debemos tener un conocimiento profundo acerca de lo que enseñamos, así como también fuertes conocimientos pedagógicos, habilidad y comprensión acerca de cómo se genera aprendizaje. Es así como estamos siempre aprendiendo y continuamente capacitándonos y reflexionando críticamente acerca de cómo podemos mejorar.

Educar acerca del océano y enfrentar los problemas que lo amenazan no se trata solo de transmitir conocimientos, sino también de conectar emociones, experiencias y respeto hacia la naturaleza. Cuando el aula es la playa o el mar, el aprendizaje se vuelve vívido y significativo. En términos de conservación, los problemas que estamos enfrentando son tan grandes y urgentes que no los podemos enfrentar de manera aislada.

La colaboración entre profesionales de la educación, de la ciencia, de la comunicación, líderes de los pueblos originarios y diversas comunidades es fundamental para solucionar desafíos ambientales y educativos de manera oportuna. Así podemos incentivar un enriquecedor diálogo entre los procesos formales de la educación, de la ciencia y de la comunicación, con las sabidurías y experiencias de las comunidades locales y su entorno.

¿Qué reacciones ven en las personas cuando comienzan a entrar en contacto con el inmenso universo del océano?

Las reacciones han sido positivas, hemos observado el asombro y la curiosidad de las personas que entran en contacto con la naturaleza y el mar. Muchas personas sienten una conexión especial con el océano y visitarlo les hace sentir mejor. Un encuentro mágico con la naturaleza como observar un delfín o un chungungo por primera vez puede ser inolvidable y también producir un vínculo especial entre las personas que compartieron ese momento. Igualmente ha sido un proceso gratificante para nosotras como mediadoras del proceso educativo.

Me alegra que la infancia y la juventud de hoy puedan aprender acerca de la vida marina de Chile, su importancia y los problemas que enfrenta. Me causa mucha satisfacción evidenciar como, a través del conocimiento y la naturaleza, cambia la mirada en las personas, observan la playa y la vida marina con una nueva visión, ojos que conocen lo que observan, lo valoran y les motiva a la acción.

Oceanosfera_Educación

Un niño o niña puede aprender por ejemplo sobre el tiburón pintarroja y luego, en una visita a la playa, buscar sus huevos entre las algas y reconocerlos. Saber que la cría que ya nació y que no vemos, está cerca de la costa donde se encontró el huevo. Conocer y compartir dónde viven, cómo se alimentan o cómo se reproducen no es solo ciencia: es crear un vínculo con el mar, despertar curiosidad y sentido de pertenencia. Y cuando sientes que algo es cercano a ti, nace el compromiso de cuidarlo.

Dado que el trabajo que hacen ustedes está fuertemente enfocado en la comunidad, ¿qué acciones concretas recomendarías para quienes quieren involucrarse pero no saben por dónde empezar?

Primero, les recordaría que no estamos solas o solos, somos muchas las personas y organizaciones que trabajamos en conservación marina y el cuidado de la naturaleza. Les invitaría a la reflexión y a la acción. Que piensen acerca de sus fortalezas, de cómo podrían contribuir hacia la solución de problemáticas ambientales y qué esperan del proceso. Luego, que se comuniquen con aquellas organizaciones y personas que tengan un propósito y metodología común o cuyo trabajo admiren, para planificar y participar en actividades de manera colaborativa.