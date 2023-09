Revista Rolling Stone eligió a cinco álbumes de Chile entre los 50 mejores discos de rock latino de la historia

Los 50 mejores álbumes de rock latinoamericano, según revista Rolling Stone, incluye a cinco discos de Chile

Abarcando seis décadas, la revista Rolling Stones seleccionó 50 álbumes que resumen los sonidos del rock latinoamericano en su forma más ambiciosa y trascendente. De Argentina a Brasil y México, de la psicodelia de los sesenta al rock alternativo de los años 2000, allí, en este selecto grupo, aparecen cinco álbumes de Chile:

-«Corazones» de Los Prisioneros en el puesto 23

«Mon Laferte Vol.1» en el lugar 28

«Fome» de Los Tres con el puesto 32

«Vida de Perros» de Los Bunkers en el lugar 45

Los Jaivas con «Alturas de Machu Picchu» en el puesto 47

El rock latino según Rolling Stone

“Generaciones de jóvenes artistas latinoamericanos se enamoraron perdidamente de los sonidos que llegaban de Inglaterra y Estados Unidos y luego se propusieron hacer música que brillara con el espíritu de sus ídolos”, señala la pubicación de la revista, quien agrega: “Pero algo sucedió cuando las influencias externas se fusionaron con formatos de canciones locales: desde la samba brasileña y la balada argentina hasta la cumbia colombiana y el bolero mexicano. Desde sus inicios, el rock latino tuvo los pies firmemente plantados sobre dos mundos y visiones contrastantes”.

De esta forma, abarcando seis décadas desde los años sesenta hasta la actualidad, “estos 50 álbumes resumen los sonidos del rock & roll de América Latina en su forma más ambiciosa y trascendente”, destaca la Revista Rolling Stone.

La lista de los 50

50. Los Shakers, La Conferencia Secreta Del Toto’s Bar (1968) / Uruguay

49. Diamante Eléctrico, Mira Lo Que Me Hiciste Hacer (2021) / Colombia

48. La Revolución de Emiliano Zapata, Revolución de Emiliano Zapata (1971) / México

47. Los Jaivas, Alturas De Macchu Picchu (1981) / Chile

46. Los Van Van, Los Van Van (1974) / Cuba

45. Los Bunkers, Vida De Perros (2005) / Chile

44. Génesis, Génesis (1974) / Colombia

43. Raul Seixas, Krig-ha Bandolo! (1973) / Brasil

42. Juanes, Un Día Normal (2002) / Colombia

41. Rita Lee & Tutti Frutti, Fruto Proibido (1975) / Brasil

40.Zoé, Memo Rex Commander (2006) / México

39. Puya, Fundamental (1999) / Puerto Rico

38. Traffic Sound, Virgin (1969) / Perú

37. El Gran Silencio, Chúntaros Radio Poder’(2001) / México

36. Banda Nueva, La Gran Feria (1973) / Colombia

35. Él Mató a un Policía Motorizado, La Síntesis O’Konor (2017) / Argentina

34. Os Paralamas do Sucesso, Selvagem? (1986) / Brasil

33. No Te Va Gustar, Este Fuerte Viento Que Sopla (2002) / Uruguay

32. Los Tres, Fome (1997) / Chile

31. Eduardo Mateo, Mateo Solo Bien Se Lame (1972) / Uruguay

30. Santa Sabina, Santa Sabina (1992) / México

29. Los Hermanos, Ventura (2003) / Brasil

28. Mon Laferte, Vol. 1 (2015) / Chile

27. Totem, Totem (1973) / Uruguay

26. Carlos Vives, El Rock de mi Pueblo (2004) / Colombia

25. Molotov, ¿Dónde Jugarán Las Niñas? (1997) / México

24. Andrés Calamaro, El Salmón (2000) / Argentina

23. Los Prisioneros, Corazones’(1990) / Chile

22. Fito Páez, El Amor Después Del Amor (1992) / Fito Páez

21. Tribalistas, Tribalistas (2002) / Brasil

20. Moris, Treinta Minutos de Vida (1970) / Argentina

19. Roberto Carlos, Em Ritmo de Aventura (1967) / Brasil

18. Sumo, Llegando los Monos (1986) / Argentina

17. Karnak, Karnak (1995) / Brasil

16. Soda Stereo, Canción Animal (1990) / Argentina

15. Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz’(2015) / México

14. Los Amigos Invisibles, The New Sound of the Venezuelan Gozadera’(1998) / Venezuela

13. Pescado Rabioso, Artaud (1973) / Argentina

12. Caifanes, El Silencio (1992) / México

11. Santana, Abraxas (1970) / México

10. Julieta Venegas, Bueninvento (2000) / México

9. Charly García, Clics Modernos (1983) / Argentina

8. Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, El Circo (1991) / México

7. Babasónicos, Jessico (2001) / Argentina

6. Os Mutantes, Os Mutantes (1968) / Brasil

5. Los Fabulosos Cadillacs, Fabulosos Calavera (1997) / Argentina

4. Milton Nascimento, Clube da Esquina (1972) / Brasil

3. Aterciopelados, La Pipa de la Paz (1996) / Colombia

2. Gustavo Cerati, Bocanada (1999) / Argentina

1. Café Tacvba, Ré (1994) / México

