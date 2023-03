Ricardo Lagos cuestiona segundo indulto de Jorge Mateluna

En declaraciones recientes con La Segunda, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, criticó el indulto al exfrentista Jorge Mateluna, quien ha recibido el beneficio por segunda vez, a pesar de una supuesta modificación hecha por el propio Lagos durante su mandato.

“Yo indulté a Mateluna, y establecí ciertos requisitos, y me permití modificar no sé si era el reglamento o una ley, sobre la base de que aquel que era indultado no podía ser indultado en una segunda ocasión. Esto es una norma del 2004 o 2005”, dijo.

En este sentido, indicó que no entiende cómo Mateluna fue indultado de nuevo, en esta ocasión por el presidente Gabriel Boric, y adelantó que hizo averiguaciones y tiene “un archivo muy completo” relacionado al caso.

Por otra parte, opinó que la paz social no depende de un indulto, sino “de otras cosas, y si vamos a hacer una cosa de fondo, el fondo es que este país está enrabiado, unos con otros, como nunca lo he conocido en mi vida. En consecuencia, lo que tenemos es un problema de convivencia, que es distinto. O sea, lo que ocurrió el 18-O, eso habla de un país enrabiado, y ese país está enrabiado porque hemos tenido temas sociales que se han postergado por mucho tiempo”.

“¿Por qué se produjo lo que se produjo en Chile? Porque fuimos postergando las cosas, ahora estamos aquí y de nuevo estamos en una reforma tributaria. Vuelvo a hacerle la pregunta. Yo lo veo igual que lo veía 15 años atrás. Usted no puede mantener un país en donde la expresión tributaria sea el 20% del PIB y tiene un país que dobló el per cápita. Esa es mi explicación de lo que pasó en el reventón social, dicen que el país está creciendo mucho y ahí no me ha llegado nada”, consideró.