Robo de bebés en la dictadura: Repudian homenaje del Poder Judicial a exfuncionaria implicada en informes falsos

Imagen portada: Agrupación Hijos y Madres en Silencio. Fotografía publicada por Radio Diario Universidad de Chile.

Las polémicas declaraciones del Juez

El juez Jaime Balmaceda, responsable de las causas de robos de bebés en Chile, señaló en una reciente entrevista al diario El País de España: “En los cinco años de investigación no he logrado establecer que haya habido delito”

Frente a esto, la organización Hijos y Madres del Silencio realizó un punto de prensa el lunes 11 de marzo frente a Palacio de Tribunales y allí, repudió las declaraciones del Ministro de la Corte de Apelaciones Jaime Balmaceda y asimismo, realizó una fuerte denuncia por homenaje a funcionaria judicial implicada en el robo de bebés en Chile, el pasado 8 de marzo por su compromiso en «materias de género».

En la ocasión, participaron además víctimas que aún buscan respuestas, Anna Bohrn, chilena adoptada desde Temuco a Suecia y dirigente de Chileadoption.se, y su madre Francisca, junto a dirigentes de organizaciones de derechos humanos.

La respuesta de Hijos y Madres del Silencio

La organización Hijos y Madres del Silencio expresó su profundo rechazo y consternación ante las declaraciones recientes realizadas por el Juez Jaime Balmaceda en la entrevista publicada por EL PAÍS el pasado 9 de marzo de 2024, donde afirma no haber logrado establecer que haya habido delito en la causa de robo de bebés en Chile.

En dicha entrevista, el Juez Balmaceda alega que, durante los cinco años de investigación, no ha encontrado pruebas concluyentes que respalden la existencia de un delito en los casos de robo de bebés en Chile, señalando que “yo no he tenido la convicción de que efectivamente se haya estado frente a hechos delictivos”, poniendo en entredicho el testimonio de las madres e hijos que sufrieron un secuestro para poder ser adoptados.

Para Hijos y Madres del Silencio, “esta declaración, que se suma a una opinión previamente expresada a MEDIAPART en septiembre del año pasado, demuestra una convicción y una opinión previa sobre estas causas donde instala como verdad indesmentible lo que señalan los tribunales de justicia de menores de la época que, en base a informes sociales falsos, tramitaban causas en días e incluso horas para autorizar la salida del país de niños, niñas y recién nacidos”.

Agregan: “Esta situación plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la integridad del proceso de investigación y refuerza la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos y las decisiones judiciales relacionadas con este caso que involucra a sus pares”.

También indicaron: “Suponemos que lo señalado por el magistrado Balmaceda se refuerza cuando también el poder judicial envía señales para nosotras alarmantes: el pasado viernes 8 de marzo, día internacional de la mujer, el poder judicial realizó un reconocimiento a la consejera técnica jubilada del Juzgado de Familia de Temuco, María Zaira Bengoechea Alonso, quien participó en la realización de informes falsos para el envío de cientos de bebés de la Araucanía de la mano de la fallecida jueza de menores Tatiana Román Beltramín”, según consigna Radio Biobío.

La organización Hijos y Madres del Silencio, también afirmó: “Este acto, junto a las declaraciones del señor Jaime Balmaceda, es un insulto a las víctimas y sus familias, así como una afrenta a la lucha por la justicia y la verdad (…) Hoy tenemos graves casos de denegación de justicia con víctimas que no pueden querellarse y solicitar diligencias por falta de abogados que puedan defender sus causas gratuitamente y otorgados por el Estado, enfrentándose a un Ministro que ha cerrado los casos sin agotar todas las diligencias y desestimando incluso las denuncias que se están presentando de un tiempo hasta ahora”.

Con todo lo anterior, la Organización Hijos y Madres del Silencio “considera inaceptable que el Juez encargado de la causa no reconozca la magnitud y gravedad de los hechos denunciados por cientos de personas que fueron víctimas de un doloroso y aberrante robo de bebés durante períodos oscuros de nuestra historia. Lo que incluso fue comprobado por el hoy ministro de la Corte Suprema Mario Carroza y que hoy Balmaceda desestima por una convicción que se basa en la situación socioeconómica de las víctimas y la confianza ciega en sus pares que son los funcionarios judiciales y especialmente los jueces”.

En este sentido, la Organización Hijos y Madres del Silencio exige la renuncia inmediata del Juez Jaime Balmaceda de la investigación judicial sobre el robo de niños y niñas en Chile radicada en la causa 1044-2018. “Su posición, expresada en dos ocasiones a medios de comunicación internacionales, pone en entredicho su imparcialidad y compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia”.

“Instamos a las autoridades competentes a revisar a fondo el manejo de la investigación y garantizar la transparencia y la equidad en el proceso judicial. La lucha por la verdad y la justicia no puede verse comprometida por opiniones sesgadas que desestiman la gravedad de los crímenes denunciados y por homenajes a personas que están implicadas en estos graves hechos”, indicó la organización.

Finaliza la Organización Hijos y Madres del Silencio “Continuaremos trabajando incansablemente en su misión de encontrar a las víctimas, exigir justicia y visibilizar la verdad sobre el robo de bebés en Chile. El respeto a aquellos que fueron arrebatados y a sus familias merece una investigación seria y comprometida por parte de las autoridades judiciales”.

