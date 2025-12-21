“Robo de buque y secuestro de tripulantes”: Trump ejecuta nuevo asalto a navío petrolero en costas internacionales del Caribe

“Robo y secuestro”: EE.UU. intercepta un segundo petrolero con crudo en costas del Caribe

El Gobierno de Estados Unidos interceptó, por segunda vez en una semana, un buque petrolero en aguas del Caribe. Según The New York Times, la embarcación, que ondeaba bandera panameña, transportaba petróleo venezolano. La operación, desarrollada esta semana, contó con el apoyo de helicópteros y personal de la Guardia Costera estadounidense, según reportaron ABC News y NBC News.

Estas acciones se enmarcan en el anuncio realizado el martes por el presidente Donald Trump de un «bloqueo total y completo» contra los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Trump justificó la medida exigiendo que el país «devuelva» a Estados Unidos «todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron», una afirmación que ha generado sorpresa entre observadores internacionales.

En respuesta, el Gobierno de Venezuela, a través de un comunicado de la vicepresidenta Delcy Rodríguez emitido el sábado 20 de diciembre, denunció y rechazó categóricamente lo que calificó como el «robo y secuestro» del buque privado y la «desaparición forzada de su tripulación» por parte de militares estadounidenses. Caracas tildó el hecho de «grave hecho de piratería» y «grosera violación» del derecho internacional.

La declaración oficial venezolana precisa que el incidente viola el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988, la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar. Además, advirtió que estos actos «no quedarán impunes» y que ejercerá todas las acciones, incluyendo denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Este episodio evidencia un escalamiento en las tensiones, donde Washington alega una campaña contra el narcotráfico, sin embargo, evidencia que siempre ha sido el interés por el crudo, mientras Caracas acusa a EE.UU. de una agresión colonialista para apoderarse de sus recursos petroleros. Caracas reafirmó su intención de continuar con el desarrollo soberano de su industria de hidrocarburos.

