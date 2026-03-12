Rodrigo Rojas Vade en riesgo vital tras ser hallado inconsciente y maniatado en Melipilla

En horas de la madrugada de este jueves, el exconvencional constituyente, Rodrigo Rojas Vade, fue descubierto maniatado inconsciente y rociado en acelerante en la caletera de la autopista, en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana.

Según la información conocida hasta ahora, se encuentra internado en riesgo vital en el Hospital San José de Melipilla, bajo coma inducido. El ex activista político, que alcanzó notoriedad en el primer proceso constitucional y que actualmente se ganaba la vida como conductor de aplicaciones móviles, presenta lesiones de carácter grave, aparentemente producto de diversos golpes, reportó Bio Bío Chile.

De acuerdo con los antecedentes, los hechos ocurrieron en la caletera de la autopista, a la altura del kilómetro 59 de la Ruta 78, en el sector que divide las localidades de Pomaire y Melipilla. Rojas Vade fue hallado inconsciente y su cuerpo había sido rociado con bencina, por lo que de inmediato se dio aviso las autoridades, dando inicio a un procedimiento que ha movilizado a equipos especializados de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI).

En el lugar se encontraba además, el vehículo Citroën C3 color azul, en el que se habría movilizado y que pertenece a su hermano.

Maniatado, inconsciente y con heridas en la cabeza

La complejidad del caso y la gravedad de las lesiones motivaron la intervención del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

“Se traslada a Melipilla tras reportarse el hallazgo de una persona maniatada al costado de una autopista. La víctima permanece internada en el Hospital San José de Melipilla en riesgo vital”, indicaron desde el ECOH.

En paralelo, la Policía de Investigaciones asumió la indagatoria de lo ocurrido. En un primer balance, el subcomisario Hassel Barrientos, de la BIPE Antisecuestros de la PDI, explicó los primeros hallazgos en el terreno.

“Luego de las primeras diligencias desarrolladas en el sitio del suceso, se establece que esta persona se encontraba al costado de su vehículo, maniatado, con amarras plásticas, inconsciente y con lesiones en su cabeza”, señaló

“Conforme a la evidencia y a los antecedentes objetivos levantados desde el sitio de suceso hasta ahora. No hay antecedentes de disparos o de evidencia respecto a uso de armas de fuego en este caso en particular. No obstante, como le digo, son distintos los peritajes que se están desarrollando”, explicó.

La fiscal Patricia Suazo, a cargo del caso, llegó hasta el sector para supervisar las pericias y entregó más detalles sobre el estado de la investigación.

“Junto con asegurar que presentaba lesiones en la cabeza de bastante gravedad, indicó que el afectado actualmente está en riesgo vital, está en coma inducido, y nosotros vamos con ECOH a trabajar en el sitio del suceso”, declaró la persecutora.

Respecto a las posibles motivaciones del ataque, la fiscal Suazo indicó que hasta el momento cuentan con «bastantes líneas de investigación».

«Estaba amarrado, atado de sus manos y golpeados, por lo tanto, había participación de terceros. Él había salido a comprar cigarros en una zona cercana donde fue hallado”, afirmó, en declaraciones consignadas por CNN Chile.

Según la Fiscalía, el exconvencional tenía escrito con plumón en los brazos los mensajes “Viva Kast” y “no + zurdos”. Su estado se fue agravando a medida que pasaban las horas y permanece en riesgo vital, mientras el caso se investiga como un posible secuestro con participación de terceros.

El polémico paso de Rojas Vade por la Convención Constitucional

Rodrigo Rojas Vade también conocido como «Pelao» Vade, recordado por su papel en el estallido social ha permaneció fuera del ojo público yras su polémica renuncia a la Convención Constitucional en 2021, cuando reconoció públicamente que había mentido sobre un diagnóstico de cáncer durante la campaña electoral, señalando que tenía una deuda de 27 millones de pesos con el Banco Scotiabank por «financiamiento de tratamiento quimioterapéuticor», lo que luego se supo era mentira

«Quiero decir la verdad porque ya no puedo sostener esto. La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace ocho años por el estigma de la sociedad», confesó en septiembre de 2021, tras lo cual decidió no volver a presentarse a las sesiones del órgano constituyente.

La confesión de Rojas Vade generó repudio transversal, debido a que había basado su campaña en la enfermedad que resultó ser falsa, recaudando significativas sumas de dinero mediante donaciones destinadas a tratar su supuesta tratamiento. La situación incluso derivó en una investigación del Ministerio Público por eventual perjurio.

Pese a que la revelación fue en septiembre del 2021, el exrepresentante del Distrito 13 renunció a su cargo en la Convención el 11 de marzo de 2022, después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional.

Posteriormente, fue formalizado por el delito de estafa residual, en calidad de autor y en grado de consumado. En la audiencia terminó reconociendo la estafa y fue condenado a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, o sea en libertad, y una multa de 11 UTM.