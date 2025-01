De la Convención al volante: Rojas Vade reaparece en video viral de TikTok sobre su nueva vida

El ex convencional constituyente, Rodrigo Rojas Vade, vuelve a estar en el ojo público tras un video viral en TikTok que muestra su nueva vida.

El también conocido como «Pelao» Vade, recordado por su papel en el estallido social permaneció fuera del ojo público por casi cuatro años, tras su polémica renuncia a la Convención Constitucional en 2021, cuando reconoció públicamente que había mentido sobre un diagnóstico de cáncer durante la campaña electoral, señalando que tenía una deuda de 27 millones de pesos con el Banco Scotiabank por «financiamiento de tratamiento quimioterapéuticor», lo que luego se supo era mentira

«Quiero decir la verdad porque ya no puedo sostener esto. La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace ocho años por el estigma de la sociedad», confesó en septiembre de 2021, tras lo cual decidió no volver a presentarse a las sesiones del órgano constituyente.

La confesión de Rojas Vade generó repudio transversal, debido a que había basado su campaña en la enfermedad que resultó ser falsa, recaudando significativas sumas de dinero mediante donaciones destinadas a tratar su supuesta tratamiento. La situación incluso derivó en una investigación del Ministerio Público por eventual perjurio.

Pese a que la revelación fue en septiembre del 2021, el exrepresentante del Distrito 13 renunció a su cargo en la Convención el 11 de marzo de 2022, después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional.

Posteriormente, fue formalizado por el delito de estafa residual, en calidad de autor y en grado de consumado. En la audiencia terminó reconociendo la estafa y fue condenado a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, o sea en libertad, y una multa de solo 11 UTM.

De la Convención al volante

Rodrigo Rojas Vade ha vuelto a la palestra luego de que un usuario de TikTok, compartiera un encuentro inesperado con él.

Se trata de Nicolás Montenegro, quien relató a través de esa red social que se topó con Rojas Vade al momento de pedir un vehículo en una aplicación de viajes (Cabify) en el aeropuerto de Santiago durante horas de la madrugada.

«El conductor era el mismísimo Pelao Vade. ¿Qué hice yo? Obvio que me moría de ganas de preguntarle mil hue… pero tenía sueño, no sabía cómo iba a reaccionar y debo decir que me dio un poco de pena», sostuvo.

«Soy corazón de abuela y pensé que su vida se redujo a ser un conductor nocturno de aplicación, porque es el único momento en que puede tener cierta tranquilidad de que no lo reconozcan», añadió.

¿Cómo luce Rojas Vade en la actualidad?

Montenegro describió su apariencia física actual como muy distinta a la de su época en la Convención Constitucional.

«Está muy barbón, con mucho pelo y muchos tatuajes más en la cabeza, y puedo decir que si hay algo que me sorprendió es que cantaba todas las canciones que aparecían en la radio, en inglés y en español. ¿Acaso la nueva vida del Pelao Vade será ser cantante?».

Asimismo, compartió una imagen del perfil de Rojas Vade en la aplicación, dejando en evidencia su aspecto con más barba e incluso cabello, un tanto distinto a como lucía hace cuatro años atrás.

A continuación puedes ver el video del usuario de TikTok relatando su encuentro con Rojas Vade: