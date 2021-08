Rompió la alcancía y encontró más de 2.000 euros en propinas que juntó trabajando como delivery en Alemania

Hace dos años, el argentino Gonzalo Pérez emprendió un viaje con rumbo hacia Europa, donde vive desde entonces. Previo a la pandemia pudo recorrer varios países del Viejo Continente , como como Eslovaquia, Hungría, Austria, Polonia, Bulgaria y España, hasta que el año pasado se instaló en Alemania.

En septiembre del 2020, el joven de 25 años que cuenta con un Máster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas, que cursó en la Universidad de Salamanca, comenzó a trabajar como delivery y desde entonces comparte las ganancias que gana cada mes por redes sociales.

El argentino vive en Berlín desde agosto 2020 y trabaja un promedio de 40 horas semanales. Recientemente una de las publicaciones de su cuenta en Twitter se hizo viral por la exorbitante ganancia que sumó solo con las propinas que juntó desde septiembre del año pasado.

Comencé a trabajar de delivery en Alemania en septiembre del año pasado. Vengo juntando propinas desde entonces. Hace unas horas abrí mi alcancía y tenía 2118,50€. pic.twitter.com/y1Yyhe7rdz — Gonzalo N. Pérez (@soygonzaloperez) June 1, 2021

«Comencé a trabajar de delivery en Alemania en septiembre del año pasado.Vengo juntando propinas desde entonces. Hace unas horas abrí mi alcancía y tenía 2.118,50 euros», escribió en un tuit acompañado de una imagen en donde se le puede apreciar contando una gran cantidad de monedas.

En las fotografías compartidas, el joven se encontraba en el restaurante vietnamita «Umami», que es de unos amigos de él quienes necesitaban monedas y estaban dispuestos a cambiar la suma por billetes.

La foto la saqué en el restaurant, de unos amigos vietnamitas, llamado "Umami". Necesitaban monedas y me dijeron que se las podía llevar. June 1, 2021

Gonzalo explicó que obtuvo un promedio de 235,38 euros (€) por mes de propinas en mano, y aclaró que en la alcancía, guardaba monedas de 0,50€, 1€ y 2€.

«He recibido muchas más de 0,10€ y 0,20, pero las usaba para hacer compras sueltas. Por ende, el promedio mensual exacto sería mayor», explicó.

A su vez, aclaró que no tuvo en cuenta las propinas que recibió a través de la app del delivery, que sumaría aproximadamente de 100 a 150 euros mensuales más.

Si vamos al relativo con el objetivo de dar un ejemplo, nada más que con el contenido de la alcancía podría comprar una Honda CBR 125 o una Yamaha YBR 125, ambas usadas. pic.twitter.com/kv53mzcUqS — Gonzalo N. Pérez (@soygonzaloperez) June 1, 2021

De esta manera, destacó que aunque con el dinero obtenido podría comprarse un auto o una moto usada, va a destinar los más de 2.000 euros de las propinas para pagar sus estudios y mantenerse mientras los cursa.

A pesar de los números, lo más importante a destacar es la posibilidad de poder depositar monedas en un recipiente cerrado sin tener que preocuparse por la pérdida de su poder adquisitivo. Si la inflación fuera elevada, sería imposible tener una alcancía. June 1, 2021

Sin embargo, explicó que tan solo utiliza el 5% de las ganancias en el supermercado ya que le alcanza para abastecerse por dos semanas. Vive en una vivienda de estudiantes que le cuesta 300 euros y le permite ahorrar. «Si la inflación fuera elevada, sería imposible tener una alcancía”, afirmó.

En entrevistas concedidas a CNN y otros medios, el joven argentino indicó que como delivery en Alemania gana «alrededor de 2.000 euros netos por mes en promedio”.

A pesar de que nunca imaginó trabajar de delivery siendo abogado, relató que un amigo que vivía en Dinamarca lo convenció. Él estaba terminando el Máster en España y su amigo el visado, así que decidieron encontrarse en Alemania y seguir con la travesía juntos.

“Trabajo de delivery en Alemania por diversas cuestiones. No hablo alemán y mi título no me permite ejercer la profesión fuera de la Argentina. A su vez, podría convalidarlo en España (proceso de 3 años), pero no es algo que me interese. Descubrí que me atraen otras cosas, por ejemplo, la economía y el análisis de datos (lo que me encuentro estudiando actualmente). Por su parte, la renta que percibo haciendo delivery en Alemania es superior a la que percibiría ejerciendo mi profesión en mi país. Lo que me permite ahorrar y ganar tiempo”, remarcó Gonzalo.

Asimismo, detalló los gastos que le implica su vida en Berlín.

“Vivo en una residencia de estudiantes que tiene un costo de 300 euros por mes y tengo el objetivo de ahorrar para poder seguir estudiando”.

“En supermecados, ningún mes superé los 130 euros. Gasto 25 euros en telefonía y me muevo con una bicicleta eléctrica”, describió Pérez.

Por otro lado, detalló cómo funciona el sistema fiscal Alemania: “Trabajo en relación de dependencia y el Estado me descuenta un 30% por mes de lo que gano«.

El joven argentino destacó que piensa en una estabilidad económica a futuro. “Mi objetivo es ganarle al mercado. Ser capaz de ofrecer algo que el mercado demande. Ahora mismo estoy haciendo un curso de data analytics y mi idea es realizar un segundo máster en una temática relacionada. Me gustaría, al terminarlo, conseguir un trabajo en el rubro que me permita cierta estabilidad y luego emprender”.