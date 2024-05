Romy Vargas, madre de conscripto muerto en Putre, pide que no participe la Fiscalía Militar: «No confío en ellos»

En las últimas 48 horas, el Ejército ha relevado de su mando a ocho militares de distintos rangos, quienes están implicados, de una u otra manera, en lo sucedido el pasado 27 de abril donde falleció en extrañas circunstancias, el soldado conscripto Franco Vargas.

Bajo ese contexto, Romy Vargas, la madre del joven Franco, conversó con CNN Chile, señalando en primer lugar que ni el Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, ni nadie perteneciente a la institución marcial se ha comunicado con ella ni su familia, salvo alguien que buscaba el contacto de su abogado.

Por otro lado, si destacó que personeros del Gobierno sí se han reunido con ella, como la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien le explicó respecto a los procedimientos, entre otros detalles

Respecto a su percepción sobre la Justicia Militar, tema tan vigente durante los últimos días en relación a la discusión de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), donde estuvo a sólo dos votos de permitirse que Carabineros y FF.AA fuesen juzgados por ellos y no por la justicia civil,

Ante las constantes versiones contrapuestas sobre, por ejemplo, el estado en el que llegó Franco al Cesfam, Romy Vargas exigió «que no participe la Fiscalía Militar, claramente, no confío en ellos», subrayó. «¿Cómo van a ser ellos, que se investiguen a ellos mismos?, no tiene lógica. Tiene que participar la justicia ordinaria» sentenció.