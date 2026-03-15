Rusia afirma que la guerra “relámpago” de EE.UU. contra Irán fracasó y que carece por completo de una estrategia de salida

El enviado ruso ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzya, afirmó que la guerra relámpago de EE.UU. contra Irán fracasó, pues el gobierno iraní no se ha derrumbado. Un general israelí respaldó esta visión, confirmando la fortaleza interna de Irán y contradiciendo a Netanyahu sobre un posible derrocamiento del régimen.

Rusia afirma que la guerra “relámpago” de EE.UU. contra Irán fracasó y que carece por completo de una estrategia de salida
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

¡Fracaso rotundo! Rusia entierra la «guerra relámpago» de EE.UU. contra Irán: «No hay estrategia de salida»

En declaraciones recogidas por la agencia Al Mayadeen Español, el enviado ruso ante la ONU, Vasili Nebenzya, afirmó categóricamente que la denominada «guerra relámpago» lanzada por Estados Unidos contra Irán ha fracasado. Según el diplomático, el gobierno iraní no se ha derrumbado y no se han producido rebeliones en su contra, subrayando además que Washington carece por completo de una estrategia de salida del conflicto en la región .

En la misma línea, el general de división israelí en la reserva, Gadi Shamni, ofreció declaraciones que contradicen las tesis del primer ministro Benjamin Netanyahu. Shamni reconoció que los iraníes están gestionando la situación con una estrategia clara y que instituciones clave como la Guardia Revolucionaria, las fuerzas Basij y el aparato de seguridad son «lo suficientemente fuertes como para mantener la cohesión del régimen y evitar su colapso«, según cita el medio.

A pesar de la agresión militar que se desarrolla desde el 28 de febrero, el pueblo iraní continúa movilizándose. Al Mayadeen Español destaca que los ciudadanos, especialmente en la capital Teherán —objeto de ataques aéreos—, salen a las calles para reafirmar su apoyo a la Revolución Islámica, a su gobierno y a sus fuerzas armadas en defensa del país.

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