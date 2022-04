Rusia presentará pruebas de que los soldados rusos no son responsables de lo ocurrido en Bucha

El representante de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, declaró este lunes 4 de abril que Moscú presentará pronto pruebas de que los soldados rusos no tienen nada que ver con la provocación en la ciudad ucraniana de Bucha.

«[Los militares rusos] no tienen nada que ver con las atrocidades contra civiles«, afirmó el alto diplomático ruso durante una conferencia de prensa convocada para exponer la visión de Rusia sobre los civiles ejecutados en la localidad, ubicada a pocos kilómetros al noroeste de Kiev. «Tenemos pruebas fácticas que apoyan esta posición. Vamos a presentarlas al Consejo de Seguridad [de la ONU] lo antes posible», añadió.

Durante la rueda de prensa, Nebenzia mostró un video en el que el alcalde de Bucha, Anatoli Fedoruk, confirmó el pasado 31 de marzo que las Fuerzas Armadas de Ucrania habían retomado el control de la ciudad y los soldados rusos la habían abandonado.

«El 31 de marzo pasará a la historia de nuestra localidad […] como el día de la liberación de los orcos rusos», se puede escuchar decir a Fedoruk en el video.

Nebenzia señaló que «no hubo ninguna información sobre cuerpos y violaciones» en la ciudad, al contrario de lo que denunciaron las autoridades ucranianas unos días después.

💬 Serguéi Lavrov: Un ataque de falsificaciones se lanzó en la ciudad de Bucha tras la salida de los militares rusos de allí. Los representantes ucranianos y sus patrocinadores occidentales intentan usarlo contra Rusia.



❗️ Es una amenaza directa a la seguridad internacional. pic.twitter.com/5cykz3SvvG — Cancillería Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) April 4, 2022

Asimismo, Nebenzia agregó que la Policía Nacional de Ucrania compartió un video en el que se puede ver a los soldados ucranianos entrando en la ciudad. «No había cuerpos en las calles, no hablaban de masacres», dijo el diplomático.

El representante ruso ante la ONU explicó que los residentes de Bucha llevaban señales blancas mientras la zona estaba bajo el control del Ejército de Rusia. «Cuando las fuerzas ucranianas entraron en la ciudad, dispararon contra aquellos que llevaban estas señales blancas», dijo, agregando que las imágenes que lo confirman fueron publicadas por los propios miembros de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania.

El diplomático subrayó que no hay pruebas de atrocidades después de que los militares rusos abandonaran Bucha. «En los cuatro días transcurridos desde que los militares rusos abandonaron Bucha, no hubo ninguna señal de atrocidades, ni se mencionaron», dijo. «En resumen, no hay informes de las atrocidades atribuidas a los militares rusos en Bucha«, reafirmó.

❗️Seguimos desmintiendo la provocación del régimen de Kiev en la ciudad de #Bucha❗️



El pasado 2 de abril la Policía 🇺🇦 publicó una nota de prensa sobre #Bucha.



⚠️No hay reportes de masacre o cadáveres.



⚠️No hay cadáveres en la grabación y las fotos.



🎥https://t.co/G3jNfU4yK4 pic.twitter.com/7XGNpx55ht — Rusia en España (@EmbajadaRusaES) April 4, 2022

Además, Nebenzia mencionó imágenes, difundidas la noche del pasado sábado por medios ucranianos, de cuerpos tendidos en las calles de Bucha, algunos con las manos atadas. «Los videos que he presentado, especialmente los de Bucha, no dan motivos para dudar de que fuera un montaje. Presentaremos nuevas pruebas en este sentido», apuntó.

El diplomático señaló que «desde el principio era obvio que esto no era más que otra provocación preparada con el objetivo de desacreditar y deshumanizar a los militares rusos y ejercer presión política sobre Rusia».

«La cuestión es quién llevará a cabo la llamada investigación independiente. Hemos visto muchas ‘investigaciones independientes’ que no lo eran en absoluto porque estaban motivadas políticamente», apuntó, comentando las peticiones de una «investigación independiente» sobre los sucesos en Bucha.

Fuente: RT.