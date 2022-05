Rusia presentó en la ONU evidencia de crímenes cometidos por soldados ucranianos y grupos nacionalistas

Rusia ha presentado este viernes 6 de mayo ante la ONU las evidencias de los crímenes cometidos durante las acciones militares por los soldados ucranianos y grupos nacionalistas, que incluso impidieron la evacuación de civiles.

El representante ruso ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, denunció durante una reunión informal del Consejo de Seguridad, convocada por Moscú, que el Ejército de Ucrania sistemáticamente viola el derecho internacional sobre la conducción de las hostilidades.

«Como saben, incluso las actividades militares tienen sus leyes. Se denomina derecho internacional humanitario, que se reduce a grandes rasgos a los siguientes principios: no usar la infraestructura civil para fines militares, no desplegar armamento pesado en zonas residenciales, no utilizar a la población civil como escudo humano, igual que el trato digno a los prisioneros de guerra», declaró el alto diplomático.

Rusia organiza una comisión de la ONU para desmontar mitos sobre el Ejército ruso y ucraniano.



Nebenzia llamó la atención de sus colegas sobre la instalación de equipos pesados por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas en zonas residenciales y el uso de civiles como escudos humanos. «Tenemos razones para creer que todos estos principios [del derecho internacional humanitario] son violados sistemáticamente por el Ejército ucraniano y las formaciones paramilitares», dijo. «Muchos testigos declaran que el Ejército de Ucrania está utilizando a los civiles como rehenes, como escudos humanos», añadió.

Asimismo, acusó a los medios occidentales de tergiversar deliberadamente los hechos en Ucrania, pese a estar al tanto de lo que realmente ocurre en el terreno. Al mismo tiempo, se indicó que todo esto sucede cuando los medios rusos están censurados, lo que supone que los medios de Occidente hayan decidido convertirse en ‘soldados’ de la propaganda de guerra.

Fuente: RT.