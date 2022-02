Rusia reconoce independencia de Donetsk y Lugansk e instruye a las FF. AA. para garantizar la paz

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, informó este lunes 21 de febrero durante un mensaje a la nación de su decisión de «reconocer de inmediato la independencia y la soberanía» de Donetsk y Lugansk y firmó los decretos pertinentes sobre el reconocimiento de la independencia de estas repúblicas populares.

Asimismo, durante una ceremonia en el Kremlin el jefe de Estado ruso firmó con el líder de Donetsk, Denís Pushilin, y el líder de Lugansk, Leonid Pásechnik, acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y ambas repúblicas.

«Considero necesario tomar la decisión tanto tiempo esperada de reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk»

Putin también pidió a la Asamblea Federal de Rusia que apoye esta decisión y luego ratifique los tratados de amistad y asistencia mutua con ambas repúblicas.

⚡️ El Presidente de Rusia Vladímir Putin firmó los decretos sobre el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk.



También se concluyeron acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y ambas repúblicas. pic.twitter.com/7P60SYHDoz — Cancillería Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) February 21, 2022

«Hoy prácticamente no pasa ni un solo día sin bombardear las localidades del Donbass»

Durante su mensaje a la nación, Putin subrayó que el Gobierno de Kiev «declara constantemente y públicamente su falta de voluntad para implementar el paquete de medidas de Minsk para resolver el conflicto» y que «no está interesado en una solución pacífica». «Por el contrario, están intentando organizar de nuevo un ‘Blitzkrieg‘ (‘Guerra relámpago’) en el Donbass, como ya sucedió en 2014 y 2015. Recordamos cómo terminaron entonces estas aventuras», dijo.

En este sentido, el presidente de Rusia recordó que en la actualidad «prácticamente no pasa ni un solo día sin bombardear las localidades del Donbass», mientras que también «se ha formado una gran agrupación militar y se utilizan constantemente drones de ataque, equipo pesado, cohetes, artillería y lanzacohetes múltiples».

«No cesan la matanza de civiles, el asedio, el hostigamiento de personas, incluidos niños, mujeres, ancianos«, lamentó Putin, al tiempo que agregó que «el llamado mundo civilizado, del cual los colegas occidentales se autodenominan únicos representantes, prefiere no darse cuenta de esto, como si todo este horror, genocidio, al que son sometidas casi 4 millones de personas, no existiera».

El mandatario ruso aseveró que estas personas están siendo sometidas a estas agresiones solo porque «no estuvieron de acuerdo con el golpe de Estado respaldado por Occidente en Ucrania en 2014, se opusieron al movimiento elevado al nivel estatal del nacionalismo cavernario y agresivo y el neonazismo», y porque «están luchando por sus derechos elementales de vivir en su propia tierra, hablar su lengua materna, preservar su cultura y sus tradiciones». «¿Hasta cuándo puede continuar esta tragedia? ¿Cuánto tiempo más se puede soportar esto?«, se preguntó.

☝️🏻Los Acuerdos de #Minsk, suscritos en 2014 y en 2015 con la mediación de Alemania, Francia y Rusia, sentaron las bases para una solución política al conflicto en #Donbas, pero no han derivado hasta ahora en el cese de las hostilidades.



⚫️14.000 muertos hasta la fecha según #ONU pic.twitter.com/93lefCoVwE February 20, 2022

Al mismo tiempo, Putin declaró que «Rusia ha hecho todo lo posible para preservar la integridad territorial de Ucrania». «Todos estos años luchó persistente y pacientemente por la implementación de la Resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU del 17 de febrero de 2015, que consolidó el paquete de medidas de Minsk del 12 de febrero de 2015 para resolver la situación en el Donbass. Todo fue en vano», señaló el mandatario ruso.

«Cambian los presidentes y los diputados de la Rada [el Parlamento ucraniano], pero no cambia la esencia, el carácter agresivo y nacionalista del propio régimen que tomó el poder en Kiev. Es totalmente producto del golpe de Estado de 2014, y quienes entonces se embarcaron en el camino de la violencia, el derramamiento de sangre y la anarquía no reconocieron y no reconocen ninguna otra solución al problema del Donbass que no sea la militar», subrayó.

«A quienes tomaron y mantienen el poder en Kiev, les exigimos el cese inmediato de las hostilidades. De lo contrario, toda responsabilidad por la posible continuación del derramamiento de sangre recaerá enteramente en la conciencia del régimen que gobierna en el territorio de Ucrania», advirtió Putin.

Despliegue de FF. AA.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, también ha ordenado este lunes al Ministerio de Defensa que garantice el mantenimiento de la paz por parte de las Fuerzas Armadas rusas en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.

«En relación con el llamamiento del líder de la república popular de Donetsk, [ordeno] al Ministerio de Defensa ruso que garantice hasta la firma del acuerdo [de amistad, cooperación y asistencia mutua] que las Fuerzas Armadas rusas realicen funciones de mantenimiento de la paz en el territorio de la república popular de Donetsk«, reza el decreto relativo al reconocimiento de la independencia de Donetsk.

La instrucción del Ministerio en el decreto de reconocimiento de la independencia de Lugansk está formulada de forma similar.

Fuente: RT.