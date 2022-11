¿Sabes quién creó el WI-FI? La increíble historia de Hedy Lamarr cuyo invento pretendía enfrentar al régimen nazi

Fue conocida como la “mujer más bella de la historia del cine” y la inventora del sistema de comunicaciones denominado “técnica de transmisión en el espectro ensanchado”

En Austria, el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre en su honor.

¿Quién fue Hedy Lamarr? (Educatina)

Hedy Lamarr: La actriz e inventora

Hedwig Eva Maria Kiesler, conocida como Hedy Lamarr, de origen judía, nació en Viena el 9 de noviembre de 1914 y falleció ​en Casselberry, Florida, el 19 de enero de 2000.

Fue una actriz de cine e inventora austriaca, inventora de la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas de largas distancias (WI-FI).​

“Provocadora y extremadamente inteligente, la actriz vienesa fue la precursora en plena Segunda Guerra Mundial de una de las tecnologías de comunicación más importante de nuestro tiempo: el wifi”, la resalta así la periodista Maité Rodríguez.

Luego de una breve carrera cinematográfica en Checoslovaquia, incluida la película llamada Éxtasis (1933), huyó de su marido, un rico fabricante austriaco de municiones vinculado a los apoyos bélicos del fascismo y el nazismo.

Luego de una serie de travesías por Europa, conoció en Londres al jefe del estudio de Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer, quien le ofreció un contrato de cine en Hollywood. Se convirtió en una estrella de cine con su actuación en Argel (1938). Sus películas con MGM incluyen Lady of the Tropics (1939), Boom Town (1940), H.M. Pulham, Esq. (1941) y White Cargo (1942). Su mayor éxito fue como Dalila en Sansón y Dalila (1949), dirigida por Cecil B. DeMille. También actuó en televisión antes del lanzamiento de su película final, The Female Animal (1958). Fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1960.

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, impulsó el desarrollo de la patente de un sistema de guía por radio para torpedos aliados que utilizaba el espectro ensanchado y la tecnología de salto de frecuencia para vencer la amenaza de interferencias por parte de las Potencias del Eje.​

Aunque la Armada de los Estados Unidos no adoptó la tecnología hasta la década de 1960, ​ los principios de su trabajo se unieron a la tecnología Bluetooth y son similares a los métodos utilizados en las versiones heredadas de Wi-Fi. Este trabajo llevó a su incorporación al National Inventors Hall of Fame en 2014.

National Geographic, señala: “Los militares no supieron apreciar entonces la utilidad del invento que les estaba ofreciendo Hedy (..) muchos años después, la tecnología de Lamarr se utilizó para interceptar las comunicaciones y el control de torpedos. A día de hoy este método se emplea para los sistemas de posicionamiento por satélite, como el GPS, y fue el precursor del wifi.

«Ella entendió que el problema con las señales de radio era que podían interferir», dijo el historiador Richard Rhodes a la cadena NPR. «Pero si pudieras hacer que la señal salte de manera más o menos aleatoria de radiofrecuencia a radiofrecuencia, entonces la persona en el otro extremo que intenta bloquear la señal no sabrá dónde está», señaló.

La actriz austriaca que en su época se catalogó como “la mujer más bella” en su aparición en la película “Ecstasy” de 1933 generó revuelo internacional, la cual fue prohibida en Estados Unidos debido a que contenía escenas de desnudo. En dicha película, Hedy Lamarr interpretó el primer orgasmo femenino en una escena cinematográfica.