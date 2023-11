Sacar la voz: El mensaje urgente de Ana Tijoux por Palestina

Ana Tijoux y su solidaridad con Palestina

La artista ha manifestado su apoyo a la causa palestina a lo largo del tiempo, resaltando la importancia de la conciencia global sobre la situación en la región, cuya crisis se ha agudizado en este último tiempo, donde, al menos, desde el 7 de octubre, hay 11,500 personas, incluidos 4,710 niños que han muerto en los ataques y bombardeos del régimen israelí contra la asediada Franja de Gaza.

El Ministerio de Salud de Gaza, también ha informado este miércoles que los bombardeos israelíes han dejado 29,800 heridos en el enclave costero desde el inicio de la guerra israelí contra el enclave costero el 7 de octubre, sin embargo, es sabido que las masacres que ha sido objeto el pueblo palestino, lleva decenas de años.

Ana Tijoux, en agosto del 2014, en una entrevista de prensa en Chile, señalaba: “la interrogación está latente… es que la masacre es demasiado violenta. Yo ya no puedo ver imágenes, me supera. Y no es porque no quiera verlas o porque no quiera ver lo que está pasando… es que cuando ves a un padre o una madre encontrando a su hijo aparte de llorar frente a la pantalla y sentir como… que te atraviesa esa pena… a parte de una solidaridad con el pueblo, ir a marchar, protestar hacer boicot… qué más, es una maquinaria demasiado grande y hay mucho dinero invertido y este silencio de la comunidad internacional o de los grandes poderes, porque yo creo que la comunidad está espantada igual, pero los poderes igual están en silencio frente a lo que está pasando”.

El mismo 2014, la artista chilena Ana Tijoux estrenó el videoclip de Somos sur, canción que forma parte del disco, Vengo (2014). El tema cuentó con la colaboración de la cantante de hip hop palestina nacida en Londres, Shadia Mansour. «Somos Sur es acerca de la importancia de la resistencia, no sólo en Chile, sino en todo el mundo», señaló la chilena entrevistada por la versión norteamericana de revista Rolling Stone, quienes difundieron en exclusiva el videoclip.

La grabación muestra a ambas cantantes en Chile, mezclando a bailarines de danzas altiplánicas con representantes de medio oriente.

En el presente, Ana Tijoux sigue sacando la voz por Palestina y además de participar en un concierto solidario en Santiago a fines de octubre en Santiago, la artista ya había realizado diversos comentarios previos: “Todo pueblo ocupado, sea el pueblo Palestino y Mapuche siempre tendrán mi solidaridad. Aunque me insulten. Porque las convicciones van más allá de los medios de comunicación ‘tradicional’ y a pesar de saber que se me cerrarán puertas y trabajo. No puedo ir en contra de mis valores (…) “Mi música desde que empecé cuando tenía 19 años cantaba contra torturadores y la impunidad de mi país. Sino es que jamás ha oído mi trabajo. Jamás podría negarlo, ya que sería negar quién soy. Siempre apoyaré a la liberación del pueblo Palestino“, afirmó.

En el marco del concierto solidario, la agencia internacional EFE resaltaba su intervención musical: “Es muy importante hacer ruido y denunciar sin miedo lo que está sucediendo“, expresó la artista, quien también destacó la importancia del evento para la comunidad palestina.

Piensa Prensa difundió en la ocasión una entrevista exclusiva

Ana Tijoux @anatijoux entrega mensaje en apoyo a los niños de Palestina.

Evento realizado hoy en el Parque Padre Hurtado pic.twitter.com/RJDJ19BE3b October 26, 2023

Ana Tijoux ha estado activa en redes sociales en campaña por Palestina, levantando la voz contra el genocidio.

