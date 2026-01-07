San Joaquín: Corporación 3 y 4 Álamos invita al XV Encuentro Anual por la Memoria y los Derechos Humanos

Como cada inicio de año, el Sitio de Memoria Campo de Prisioneros y Prisioneras Políticas Tres y Cuatro Álamos abre sus puertas para una jornada de reflexión, cultura y resistencia. Este sábado 10 de enero, a partir de las 10:00 horas, se llevará a cabo el XV Encuentro Anual por la Memoria, una instancia que congrega a sobrevivientes del recinto que operó entre 1974 y 1977 bajo la dictadura civil-militar.

Un reencuentro marcado por la resiliencia y el exilio

La elección de la fecha estival no es azarosa. El encuentro facilita la participación de quienes viajan desde el extranjero, permitiendo que chilenos y chilenas que vivieron el exilio se reúnan con sus compañeros de encierro. Esta jornada busca reanimar la camaradería solidaria y dar testimonio de la resiliencia de quienes hoy trabajan por resguardar la dimensión patrimonial y educativa de los derechos humanos en el país.

El encuentro de este año tiene un cariz especial debido a los avances en la concesión de largo plazo acordada entre la Corporación 3 y 4 Álamos y el Estado de Chile. Este convenio ha permitido sumar nuevos espacios a la recuperación, integrando los pabellones 2 y el pabellón de la DINA a las zonas ya recuperadas como la casona, el patio de visitas y el pabellón 1.

A pesar de estos logros, desde la Corporación señalan que la lucha por la recuperación total continúa. Aún quedan espacios pendientes de vital importancia, como La Barraca – actualmente destruida -, lugar donde cientos de mujeres sufrieron hacinamiento, encierro y represión sistemática.

Memoria viva y cultura

El evento no solo es un acto de denuncia, sino una celebración de la vida y el compañerismo. Se recordarán hitos de la resistencia cotidiana en el campo, desde la icónica canción del «Negro José» y los «soporopos» (muñecos de trapo hechos por los prisioneros), hasta las caletas solidarias que permitieron la supervivencia en condiciones extremas.

La Corporación invita a toda la comunidad a participar de esta actividad abierta y gratuita para fortalecer el compromiso nacional con el «Nunca Más». Es el sábado 10 de enero de 2026, a partir de 10 de la mañana, en el patio de visitas del Sitio de Memoria Campo de Prisioneros y Prisioneros Políticos Tres y Cuatro Álamos, en Canadá 5359, San Joaquín (Metro Pedreros).

Para más información y consultas: [email protected].