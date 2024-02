Sandra Cuevas y Barrales buscarán el Senado por Movimiento Ciudadano

La alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, se registró como precandidata al Senado de la República por el partido Movimiento Ciudadano (MC).

Acompañada del dirigente nacional de MC Dante Delgado, la expanista Sandra Cuevas oficializó su registro como precandidata a la senaduría en conjunto con Sandra Barrales, exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En su mensaje, Cuevas mencionó que los partidos que conforman el Frente amplio por México la corrieron cuando externó la corrupción que abunda en dichos partidos.

Asimismo, mencionó que al ser «la segunda mejor alcaldesa de la capital nacional«, cuenta con todo el respaldo para ganar las próximas elecciones.

«Yo no salí de la alianza, me corrieron, una mujer de oposición, una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de la Ciudad de México, la más potente (…), me corrieron por haber dicho lo que son, el PAN, el PRI y el PRD, son amigos que se cuidan entre ellos, que no les importa la ciudadanía, ellos utilizan a la gente».

Sandra Cuevas

Alcaldesa de la Delegación Cuauhtémoc (CDMX)