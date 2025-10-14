Sarazul anuncia su renacer musical con el EP “MOR”: una declaración de Libertad

Un testimonio de transformación y esperanza, cuando la música se convierte en una forma de sanar y celebrar el cambio

Sarazul anuncia su renacer musical con el EP “MOR”: una declaración de Libertad
Sarazul, el alter ego musical de la rapera Francisca Guzmán, regresa a la escena independiente chilena con el lanzamiento de “MOR”, su segundo EP. El trabajo simboliza una etapa de renacimiento y libertad, marcando un quiebre sonoro y emocional que culminará en noviembre con la publicación de su nuevo álbum.

«MOR» es la continuación de la trilogía iniciada con «META» y consolida la alianza creativa con el productor Martín Campos. La artista, conocida por su rap introspectivo, ahora se abre a la luz y al movimiento, reflejando un proceso interior que se percibe en un flow de tono más brillante y luminoso.

«Rescate»: un himno de la Autenticidad

El EP «MOR» invita a la reflexión y la calma, buscando que el oyente encuentre un espacio personal para reconectar con sus emociones. Este mensaje de empoderamiento se cristaliza en el primer tema, «Rescate», donde Sarazul canta con determinación: “Ya sin temor voy, solo habito lo que soy”.

La canción es una declaración de intenciones cargada de vitalidad, con una base eléctrica que fusiona bajo, batería y vientos. La propia artista define «Rescate» como una invitación a «ir por uno, soltar el control de lo que no depende de nosotros, aprender a surfear las adversidades y estar orgullosos de nuestros pequeños logros personales».

Un testimonio de transformación y esperanza

El EP se completa con «Sentirme Libre», una canción que, a pesar de haber sido compuesta años antes, mantiene un lazo íntimo con «Rescate». Esta pieza, llena de vida, funciona como un testimonio de la transformación personal de la artista.

Con “MOR”, Sarazul reafirma su voz en la escena rap independiente chilena, abrazando el cambio no solo como un proceso vital, sino como una energía que impulsa hacia la autenticidad y el bienestar.

Escucha «MOR» aquí.

Fuente: Musicachilena.cl.
Imágenes: @lasarazul.
Gracias.

