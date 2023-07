Se cae la acusación constitucional contra Ávila: Evópoli anuncia que votarán en contra

El diputado Francisco Undurraga señaló que no hay sustento jurídico para aprobar el libelo acusatorio: "No participaremos en una acusación débil, difusa y que no reúne los requisitos del artículo 52 de la Constitución", declaró.