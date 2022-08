Se deroga la última ley homofóbica del Código Penal: la edad de consentimiento sexual ya es la misma en parejas homosexuales y heterosexuales

Este martes se aprobó en su tercer trámite legislativo la Ley Tamara, la cual busca aumentar las penas en los delitos cometidos contra menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. El proyecto, que ya fue despachado a ley, también deroga el artículo 365 del Código Penal, que considera una edad mayor para el consentimiento sexual en el caso de relaciones homosexuales.

La derogación del artículo 365 ha sido una lucha histórica de los movimientos por los derechos de las diversidades y disidencias sexuales. Esto debido a que establece una discriminación arbitraria entre parejas heterosexuales y homosexuales: mientras en las primeras la edad de consentimiento sexual es 14 años, en la segunda se fija esta edad en 18 años.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, declaró que “desde ahora la lucha no será si incluir o no a las categorías de orientación sexual, identidad o expresión de género en las leyes o políticas públicas, una etapa supera que nos costó sangre sudor y lágrimas. Ahora la inclusión de esas categorías no es polémica. La lucha que sigue es perfeccionar o ampliar derechos ya conquistados, sobre bases sólidas ya conseguidas. Estamos felices por cerrar este ciclo”.

El histórico dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, también se pronunció sobre la iniciativa, declarando que “definitivamente hoy cerramos un ciclo en la lucha por la igualdad legal legal para las personas LGBTIQA+, pues se ha eliminado del ordenamiento jurídico la última ley que discriminaba en razón de la orientación sexual de las personas”.

En contra de la iniciativa votaron los diputados republicanos y del Partido de la Gente, quienes ya anunciaron que intentarán revivir el derogado artículo a través de una moción parlamentaria.