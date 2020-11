Se eleva a 35 cifra de muertos por terremoto en Turquía

Un saldo provisional de 35 fallecidos y más de 800 personas heridas ha dejado hasta ahora, el fuerte terremoto que sacudió a Turquía el pasado viernes, informó Fahrettin Koca, ministro de Salud.

Esmirna, la tercera mayor ciudad de Turquía, con 4 millones de habitantes, es el lugar más afectado por el sismo de 6,8 grados de magnitud con epicentro en el mar Egeo y subsiguiente tsunami, señaló EFE.

“Hemos perdido 35 vidas. Hay ocho personas en cuidados intensivos, tres de ellas en estado grave, de un total de 243 personas que continúan en tratamiento”, dijo el ministro a la prensa en transmisión de la cadena NTV.



Del total de muertes contabilizadas hasta ahora, dos se registran en la isla griega de Samos, ubicada a 10 kilómetros al sur del epicentro.

17 edificios colapsaron de forma parcial o total en Turquía. Foto: EFE.

Otra víctima mortal se produjo en la localidad costera turca de Sigacik, a 30 kilómetros al norte, donde una mujer mayor murió ahogada en el pequeño tsunami desatado por el sismo, mientras que el resto de los fallecimientos tuvieron lugar en la ciudad turca de Esmirna, 60 kilómetros al norte.



En esta urbe, la tercera de Turquía después de Ankara y Estambul, 17 edificios colapsaron de forma parcial o total, y la labor de rescate ha concluido en nueve de ellos, pero continúa en otros ocho, según informa en su web el servicio de emergencias turco AFAD.

Rescatadas 100 personas en edificios desplomados

Tras el colapso de diecisiete edificios, los equipos de socorro turcos han logrado rescatar a cien personas que habían quedado atrapadas bajo los escombros de edificios derrumbados en la ciudad turca de Esmirna.

Así lo informó el ministro de Medio Ambiente y Urbanismo turco, Murat Kurum, en una comparecencia de prensa en el centro de crisis establecido en Esmirna, en el oeste del país, la tercera ciudad turca después de Estambul y Ankara.

Unos 5.000 especialistas en rescate participan en las tareas de asistencia a la población afectada, Foto: AFP.

Los trabajos de rescate ya se han completado en nueve de los 17 edificios colapsados, pero continúa en otros ocho, indicó el ministro.



Hasta el momento, se han registrado 25 muertos en Turquía, todos salvo un en la ciudad de Esmirna, a los que se añadirían dos en la isla griega de Samos, y se han contabilizado 831 heridos.



Unos 5.000 especialistas en rescate y ayuda participan en las tareas de rescate y asistencia a la población afectada, destacó Kurum.



Concretamente, 2.000 profesionales y voluntarios de Afad, el servicio de emergencias turco, trabajan a contrarreloj para encontrar y rescatar supervivientes, mientras que otros 3.000 se ocupan de asistir a las miles de personas que han pernoctado en la calle y no pueden volver aún a sus hogares.



Los trabajos se llevan a cabo en medio de la incertidumbre sobre el número de ciudadanos que aún estarían bajo los escombros, con estimaciones que varían entre 10 y 180.



En uno de los edificios derrumbados, el bloque de pisos Doganlar, los equipos de AFAD contactaron a una madre de 38 años y sus cuatro hijos, vivos. También Afad consiguió sacar vivo de un inmueble derruido a una adolescente de 16 años y su perro, tras 17 horas atrapados juntos entre los cascotes.



Expertos sísmicos controlaron el estado de todos los edificios públicos y empezaron a revisar las viviendas de esta ciudad de 4 millones de habitantes.



Las autoridades han pedido a los vecinos en varios barrios que no entren en sus casas hasta que no se certifique la ausencia de riesgos.