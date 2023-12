“Se están llenado los bolsillos para hacerla más suave”: Exjugador Cristián Montecinos lanza duro mensaje contra el Sifup

Cristián Montecinos, ex jugador de fútbol que vistió la camiseta de más de 15 clubes profesionales alrededor del mundo, no se guardó nada al demostrar su disconformidad respecto a cómo se ha organizado directivamente el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) desde hace un par de décadas.

“Al Sifup desde muchos años que no le creo nada. Ya de la época de Carlos Soto, de todo lo que nosotros vivimos en el Conce, todo lo que sufrimos en el Conce, que desafiliaron al Conce los del Sifup”, asegura Montecinos a BioBioChile, quién pasó en tres oportunidades por el “León de Collao”, afirmando también que gran cantidad de los ex jugadores que llegaban a los cargos directivos del sindicato, en muchas ocasiones no habían tenido grandes trayectorias deportivas, pero que gracias al puesto que representaban, podían darse una vida de “jeques, como reyes”.

El ex internacional con “La Roja”, menciona también que había oportunidades en las que, en conversaciones con sus compañeros de profesión, los instaba a cuestionarse el pago de las cuotas que se le hacía al gremio: “Yo les decía ‘Para qué la pagan’. Porque yo pensaba si no se sabe nada, nunca daban informe de dónde iban las platas, qué se hacían con ellas, de cuánto eran los sueldos, quiénes cobraban”.

Montecinos, también cuestionó el Fondo de Retiro de los jugadores profesionales, beneficio que el Sifup otorga a futbolistas que se retiran de la actividad, teniendo como uno de los principales elementos a considerar para la entrega de este, los años de actividad con los que cumplieron los deportistas. Este 2023, fue entregado a 26 futbolistas que dijeron adiós a las canchas en esta temporada. “Encuentro insólito que después de una cierta cantidad de años se arreglen jugadores, y el resto queda afuera”. Señala el “Pelado”, nombrando el caso de su ex compañero, Jaime Matamala, el cual sufre de cáncer, le tuvieron que amputar un pie y de parte de la agrupación no le han dado “Ni una luca”.

“Cambiaron los personajes y siguieron en lo mismo (…) Se están llenado los bolsillos para hacerla más suave, es lo que puedo decir. Da vergüenza, hay muchos jugadores que necesitan realmente”, agregó el ex futbolista de 53 años.