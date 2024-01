Se fue contenta para la casa: El registro de la polémica salida de Cathy Barriga del Centro de Justicia

Cathy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, quien ha sido imputada por el fraude al fisco por un total de 35 millones de dólares, recientemente fue decretada con arresto domiciliario y arraigo nacional, rechazando así la “justicia” la petición de la fiscalía, para que obtuviera prisión preventiva.

Bajo este contexto, fue que posterior a abandonar el Centro de Justicia, comenzó a subir videos a sus redes sociales, donde contaba su experiencia con una aparente emoción y alegría.

Así es como partió mencionando: “Lamentablemente no voy a alcanzar a subir los videos, estaba cortando pedacitos de los segmentos que logre destacar. Ojalá que los medios de comunicación que me quieran preguntar tantas cosas, las respuestas están ahí en la defensa, y ojalá que puedan poner segmentos de las partes más destacadas, porque la defensa fue notable el día de ayer, me sentí muy bien representada”, comentó.

En tanto, al momento en que se retiraba del recinto, llegó una admiradora a saludarla, momento en donde dice “el amor siempre por sobre la maldad”.

También tuvo palabras para explicar en parte la manera en que fue avanzando la formalización que se extendió durante 3 días: “La querella original, la cual ustedes tenían algún conocimiento donde hablaba el alcalde de “la pérdida de recursos”, que se lo habían robado, eso cambió completamente, ya no existe, de hecho ya no está tampoco como querellante, salió de esta causa la defensa del Estado”. Añadiendo también que “finalmente se incorporaron esta semana nuevos temas, como fueron la entrega de algunos reconocimientos o de ayudas, como el reconocimiento del solcito que era del collar”.

Por último, la exalcaldesa, le solicitó a todas las personas que participaron en las actividades y que se le entregaron tanto como este presente, útiles escolares o también los famosos peluches Renacín y Smapina, que le hicieran llegar fotografías para respaldar su defensa.