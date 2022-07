Se mantiene la esperanza: Hallan a otras dos personas reportadas como desaparecidas en Colombia

La Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas (UBPD) de Colombia, halló este miércoles con vida a otras dos personas en las ciudades de Bogotá, y Popayán, al sur del país.

Medios locales detallan que con estas dos personas suman siete las halladas con vida, a los que se suman 506 cuerpos de víctimas del conflicto armado desde su creación en el año 2017; así como en 150 entregas de cuerpos de víctimas a sus familiares.

En esta ocasión, Darío, pudo abrazar nuevamente a su hermano en Bogotá, luego de no verlo desde mayo de 2020, cuando hombres armados lo obligaron junto a otros jóvenes del municipio de San Antonio, sur de Tolima, a subir a un camión.

Respecto al Acuerdo de Paz señaló que “al ellos desactivarse hay esperanzas no solamente para uno, sino para muchos que yo sé que en el momento quisieran también ver a un familiar, porque sé que están perdidos como yo. Es que a uno le preguntan usted tiene familia y uno dice yo no tengo, así uno sepa dónde está el familiar, uno no puede por miedo, por una cosa o la otra uno no puede salir desbocado a eso porque hay secuelas, muchas secuelas”.

Mientras, en Popayán, departamento del Cauca, un padre afrodescendiente se reencontró con su esposa y sus dos hijas luego de que en 1993 la familia se desintegrara en medio de un contexto de violencia y reclutamiento forzado por parte grupos armados que se disputaban el control de la zona donde residía.

#Reencuentro | @UBPDcolombia logró que dos familias se reencontraran, en #Bogotá y #Popayán, con sus seres queridos, a quienes no veían hace 22 y 29 años respectivamente👇



🔗 Reencuentro en Bogotá: https://t.co/B2dfyQtNa2



🔗 Reencuentro en Popayán: https://t.co/Wx8ugzY6Fv pic.twitter.com/1HNSp7mLir — Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (@UBPDcolombia) July 12, 2022

Tras sufrir desplazamiento forzado, el padre decidió emigrar con rumbo desconocido para proteger su integridad; deambuló por más de 25 años, siendo víctima de nuevos desplazamientos en los departamentos de Caquetá, Tolima, Huila y Putumayo, como consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados.

Además, fue secuestrado y sometido a trabajos forzados por grupos que ejercían control territorial en el departamento del Caquetá.

La UBPD, entidad estatal que tiene el mandato de dirigir y coordinar la búsqueda humanitaria y extrajudicial de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado; integra junto a la Comisión de la Verdad, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Sistema Integral para la Paz.

Fuente teleSUR

