«Se resisten a cumplir las reglas»: Investigación revela que salmoneras en Chile acumulan 710 denuncias y procesos sancionatorios

Industria salmonera en Chile acumula 710 denuncias y procesos ambientales mientras empresas presionan por desregulación

La industria salmonera en Chile enfrenta una crisis de fiscalización sin precedentes: entre denuncias de Sernapesca y procesos de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), acumula 710 incumplimientos en los últimos años, reveló una investigación de Mongabay Latam, cuyos autores son Benjamín Bravo, Nicolás Cerpa, Nicolás Sepúlveda.

De acuerdo con los datos recopilados por el medio, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) presentó 475 denuncias entre 2021 y 2025 en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes por infracciones graves como sobreproducción, escape masivo de salmones, contaminación de playas y entrega de información falsa a fiscalizadores. La región de Aysén concentra la mayor cantidad de casos, con 203 denuncias.

En paralelo, la SMA ha abierto 235 procesos sancionatorios desde 2013, de los cuales el 73% se concentró de 2020 en adelante. La sobreproducción representa casi la mitad de los casos (47%), con más de 168 mil toneladas de salmones cultivadas por sobre lo autorizado, muchas de ellas en áreas protegidas como la Reserva Nacional Las Guaitecas y el Parque Nacional Alberto de Agostini.

«La sobreproducción incide en una mayor cantidad de fecas y alimento no digerido que caen al fondo marino, generando una especie de costra que provoca condiciones de anoxia y no permite el desarrollo de vida», explicó a Mongabay Latam Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram. El abogado ambientalista Alex Muñoz agregó que los fondos marinos bajo las jaulas están «tremendamente afectados» y que los escapes de salmones —especies exóticas e invasoras— depredan especies nativas como el róbalo.

Entre los casos más graves figura Australis, controlada por capitales chinos, que sobreprodujo en dos ciclos dentro de la Reserva Forestal Las Guaitecas, superando en un 50% y 31% los límites autorizados. Mowi, gigante noruego, enfrenta un proceso por el escape de más de 690 mil salmones en 2018, de los cuales solo recapturó el 5,54%. Cermaq —propiedad de Mitsubishi— acumula 20 procesos sancionatorios, 15 de ellos por sobreproducción, pese a que su jefe de producción, Raúl Rivera, aseguró al medio que «primero está la normativa».

Pese a las cifras, las empresas —a través de sus gremios SalmonChile y Consejo del Salmón— rechazan las regulaciones. Glenn Cooke, dueño de Cooke Inc, declaró a El Mercurio que «la industria chilena es probablemente la más regulada del mundo», mientras Steven Rafferty, CEO de Cermaq, afirmó que buscan «una normativa más adecuada que apoye a la industria». Este reclamo encuentra eco en el presidente electo José Antonio Kast, quien prometió una «desregulación sustantiva» para impulsar el crecimiento del sector.

Para conocer el detalle de cada empresa sancionada y los expedientes completos, accede al reportaje original de Mongabay Latam en el siguiente enlace: